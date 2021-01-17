Sultangazi güne beyaz örtü ile uyandı

Sultangazi çevresinde günün ilk ışıklarında hafif kar yağışı görülürken, ilçenin beyaza büründüğü görüldü.

Yapılan son uyarıların ardından dün saat 16.00 sıralarında ilk önce kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuştu. Daha sonra tüm kentte etkili olan kar yağışı gece saatlerinde bölge bölge yerini karla karışık yağmura bırakırken, rakımı yüksek ilçelerde ise gece boyunca kar etkili oldu. Sultangazi çevresinde de sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Kısıtlamadan muaf olan meslek grubundaki vatandaşların işlerine gitmek için otobüs duraklarına ve metro duraklarına gittiği görüldü. Sokakların, parkların ve araçların beyaza büründüğü görüldü.

Yapılan tahminlere göre yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.