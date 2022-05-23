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Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yeni dönemine hazırlanıyor

Her yıl binlerce öğrenciye hayallerindeki okulları kazandıran Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), yeni başarı döneminin hazırlıklarına başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere yüksek nitelikli eğitim desteği sunan SEDA, önümüzdeki dönem ücretsiz kurs alacak öğrenciler için seçme sınavlarını gerçekleştirdi.

Genel 23.05.2022, 17:18
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi yeni dönemine hazırlanıyor

Her yıl binlerce öğrenciye hayallerindeki okulları kazandıran Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), yeni başarı döneminin hazırlıklarına başladı. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere yüksek nitelikli eğitim desteği sunan SEDA, önümüzdeki dönem ücretsiz kurs alacak öğrenciler için seçme sınavlarını gerçekleştirdi.

Eğitim, spor, kültür ve sanat başta olmak üzere, gençleri tüm alanlarda güçlü bir şekilde destekleyen Sultangazi Belediyesi, SEDA ile en nitelikli eğitimi gençlerle buluşturuyor. Her yıl Türkiye çapındaki LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) şampiyonlarını yetiştiren SEDA, önümüzdeki dönem ücretsiz eğitim görecek öğrencileri belirlemek amacıyla kurum kabul sınavları gerçekleştirdi. Sultangazi’de sınavlara hazırlanan tüm gençlere destek olmak istediklerini belirten SEDA yetkilileri, yoğun başvuru dolayısıyla sınav yoluyla seçme yaptıklarını belirtiyorlar.

LGS ve YKS hazırlıkları başlıyor

LGS’ye hazırlanacak 8. sınıf öğrencileri, 21 Mayıs Cumartesi günü sınavlara girdiler. 2 seanslık sınava toplam 1405 öğrenci katıldı. YKS’ye hazırlanacak 12. sınıf öğrencileri ise, 22 Mayıs Pazar günü sınavlara girdiler. Yine 2 seanstan oluşan sınavlara toplam 1214 öğrenci katıldı.Sınav sonuçları belli olduktan sonra öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, SEDA şubelerine gelerek işlemlerini tamamlayacaklar. Kayıt işlemlerinin hemen ardındansa başarıya uzanan süreç başlayacak.

Eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ikiye ayrılacak. Okulları yarım gün olan öğrenciler hafta içi, tam gün olanlarsa hafta sonu eğitimlerine katılabilecekler. Bu düzenlemeyle, eğitim düzeni farklı olan öğrenciler rahatlıkla SEDA kurslarından faydalanabilecekler.

Mezuna Kalan Öğrenciler Unutulmadı

SEDA, üniversite sınavlarında arzu ettikleri puana ulaşabilmek için sınava tekrar hazırlanmak ve bir kez daha denemek isteyen mezun öğrencileri de unutmadı. Bu yılki üniversite sınav sonuçları açıkladıktan sonra, yaklaşık olarak Ağustos ayı içerisinde, mezun öğrencilere yönelik ön kayıtlar başlayacak. Ardından, Eylül ayında mezun öğrencilere yönelik kabul sınavları gerçekleştirilecek. Öncekilerden daha yüksek puanları hedefleyen mezun öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere SEDA ile ulaşacaklar.

“Genç kardeşlerimizi en nitelikli eğitimle buluşturuyoruz”

Gençlere en iyi şekilde destek sunmayı amaçladıklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Genç kardeşlerimiz, bizim için çok değerliler. Onların, eğitimin en niteliklisini almaları için gayret ediyoruz. Her yıl Türkiye’nin LGS ve YKS şampiyonları SEDA’da yetişiyor. Onlar hayallerine kavuştuklarında, mutlu olduklarında bizler daha fazla mutlu oluyoruz. Eğitim materyallerimizden sınıflarımızın fiziki koşullarına kadar, her şeyin en kalitelisini gençlerimizle buluşturuyoruz. SEDA’da görev alan kıymetli öğretmenlerimizi, alanlarında en başarılı olanlar arasından seçerek belirliyoruz. Gençlerimizi, eğitimde olduğu gibi kültürde, sanatta ve onlara katkı sunacak tüm alanlarda, güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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