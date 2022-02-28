banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!

Sultangazi Belediyesi’nden yeşeren hayatlar projesi

Sultangazi Belediyesi ve Sultanşehir Futbol Kulübü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında evlerden toplanan atıkları yetkililere teslim eden ilçedeki gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilerek spora yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Genel 28.02.2022, 09:14
Sultangazi Belediyesi’nden yeşeren hayatlar projesi

Sultangazi Belediyesi ve Sultanşehir Futbol Kulübü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında evlerden toplanan atıkları yetkililere teslim eden ilçedeki gençlere ücretsiz futbol eğitimi verilerek spora yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Spora ve sporculara her zaman destek veren Sultangazi Belediyesi ilçede faaliyet gösteren köklü spor kulüplerinden Sultanşehir Futbol Kulübü ile ortaklaşa olarak yürüttüğü proje kapsamında hem geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması, hem de gençlerin futbola yönelerek ücretsiz bir şekilde spor yapmalarını hedefliyor. Ortaklaşa yürütülen proje kapsamında kulüp başkanına teslim edilen mavi poşetler yapılan sosyal medya paylaşımı ile gençler tarafından ilgi gördü. Bir hafta boyunca teslim aldıkları poşetleri dolduran gençler ücretsiz futbol eğitim almaya hak kazandı.

Getirdiği geri dönüşüm atıklarını teslim ederek futbol eğitimi almaya başlayan Mehmet Baş ’’Sultanşehir Futbol Kulübü sayesinde ücretsiz olarak futbol eğitimi alıyoruz ve bu proje sayesinde çevremize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu projeyi başlatan kulüp başkanı Oğuz Erkan ve Sultangazi Belediyesi Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yunus Emre Yaman ise, ’’Ben fanatik bir futbol severim ve ücretsiz bir futbol kulübü arıyordum belediyemizin futbol kulübü ilanlarına baktım ve hem geri dönüşüm hem de ücretsiz futbol oynayacaktım başkanımız Oğuz Erkan’a teşekkür ederim hem ücretsiz futbol oynuyorum hem de farkındalık yaratıyorum’’ diye konuştu.

Kulüp başkanı Oğuz Erkan yaptığı açıklamada, ’’Sultanşehir Futbol Kulübü ailesi olarak sürekli sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz bu sene yapmış olduğumuz proje ise sıfır atık projesi biliyorsunuz ki Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Hanım’ın sıfır atık projesine çok büyük destekleri ve katkıları var bizde Sultangazi Belediyesi’nin bizlere vermiş oldukları destekler ile çocuklarımızın hem spor yapmalarını, hem de sıfır atığa yönlendirilmeleri anlamında bir proje gerçekleştirdik. Projemizin ismi ’’Sıfır atık ile yeşeren hayatlar’’ gençlerimiz hem burada ücretsiz futbol eğitimi alacaklar hem de geri dönüşümle ilgili tüm ürünleri getirmiş olacaklar. Sahamız onlara ücretsiz olarak açık olacak gençlerimizin spora katkı sağlamasını istiyoruz. Tabi ki ücretsiz futbol eğitimi denildiğinde değersiz kılınmaması adına biz onlara mavi poşetler dağıtıyoruz ve bu mavi poşetler ile bir hafta boyunca evlerinde biriktirdikleri dönüştürülecek atık ürünleri bizlere getiriyorlar ve burada ücretsiz olarak antrenman yapıyorlar. Bu işin birde ikinci etabı var dediğim gibi sıfır atıkla yeşeren hayatlar projesinde birde iyi tarım uygulamasına başlayacağız ama ilk hedefimiz spor yapmak ve gençlerimizi spora bağlamak onları bir bahane ile sıfır atık projesine dahil etmek. Bize desteklerini esirgemeyen Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ediyoruz bizlere mavi poşet gönderiyor, kamyon gönderiyor ve sıfır atık kutularını gönderiyor vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ardından kulüp bünyesinde bulunan Sultanşehir U14 takımı karşı karşıya geldiği Albayrak Spor ile mücadele öncesinde hakemin maçı başlatma düdüğünü çalmasının ardından müsabakaya başlamayarak “Savaşa Hayır” yazılı dövizler açtılar.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18