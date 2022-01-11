Sultangazi Belediyesi’nden ulaşım ve altyapıya büyük yatırım

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi her açıdan bir Sultanşehir yapma amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği bir yılı daha geride bıraktı. 2021 yılı, Sultangazi’nin ulaşım alanında da geliştiği bir yıl oldu.

Sultangazi Belediyesi, ilçe ulaşımını ileriye taşımak için 2021 yılında da yoğun çalışmalara imza attı. İlçenin tüm mahallelerinde sokak sokak, cadde cadde çalışan belediye ekipleri; ilçenin konforlu, güvenli ve çağdaş bir ulaşım ağına sahip olması için 7/24 mesai harcadı.

24 bin 718 ton asfalt döküldü

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ulaşım konusuna verdiği önem doğrultusunda büyük gayretle çalışan belediye ekipleri, ilçe genelindeki yüzlerce sokak ve caddede toplam 24 bin 718 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 75 bin 108 metre kare parke taşı ile 31 bin 310 metre bordür taşının imalat ve onarımının yapılmasıyla sokak ve caddeler, Sultangazi’ye yakışır bir görünüme kavuştu.

Ulaşım filosu daha güçlü

Sultangazi Belediyesi, 2021 yılında bünyesine dâhil ettiği son model 8 araçla ilçeye çok daha kaliteli hizmet sunuyor. 2021 model 5 adet kamyon, yine 2021 model 2 adet kapalı kamyonet ile 1 adet kazıcı - yükleyici iş makinesiyle güçlendirilen yol bakım filosuyla Sultangazi’de yaşanabilecek tüm ulaşım sorunlarının önüne geçiliyor. Ayrıca yeni araçların tümü, kış mevsimi için karla mücadele aparatlarına da sahip bulunuyor.

Caddeler prestij kazandı

Sultangazi’nin caddelerindeki prestij çalışmaları da 2021 boyunca devam etti. Bu çalışmalarla alt yapısından asfaltına, kaldırımlarından aydınlatmalarına kadar kapsamlı bir çalışmayla tamamen yenilenen ve şık bir görünüme kavuşan caddeler ilçeye çok yakıştı. 2021 yılında Sultangazi’ye kazandırılan prestij caddeler şöyle sıralanıyor: Vefa Poyraz Caddesi, Yıldızlar Caddesi, Alaaddin Öztopuz Caddesi (Eski Habipler Mahallesi). Prestij cadde çalışmaları diğer mahallelerde de devam edecek.

Ulaşım, aşırı yağışlarda da aksamıyor

Aşırı yağmur veya kar yağışlarında ulaşımın aksamaması için de birçok çalışma gerçekleştirildi. İlçedeki 5 bin 928 yağmursuyu ızgarasının temizliği ve bakımı düzenli olarak gerçekleştirilirken 2 bin 850 metre oluk taşının imalat ve onarımı yapıldı. Ayrıca, yağmurlarda su baskını yaşanan bölgelerde, sorunu kökünden çözecek büyük çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Cebeci Mahallesi’nde 15 milyon liralık bir yağmur suyu kanal projesi hayata geçirildi. Projeyle, 2536 Sokak’tan başlayıp Selçuklu Bulvarı’nı kat edecek büyük ve dayanıklı borular, yatay delgi yöntemiyle yerin altına döşeniyor. Böylece, bölgenin zorlu topografik yapısının da neden olduğu su baskınları tarihe karışacak ve ulaşımın aksaması önlenmiş olacak. 2021 yılında büyük kısmı tamamlanan projenin bitmesine çok az kaldı.

Kar yağışlarına karşı da önlemlerini alan belediye, bin 250 ton tuzla stoklarını hazır tutuyor. Ayrıca güçlü ve etkili araç filosu, kar yağışlarında hızla çalışmalara başlayarak ilçedeki yolların kapanmasına izin vermiyor.