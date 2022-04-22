Sultangazi Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençleri ağırladı

Sultangazi Belediyesi, ilçede üniversiteye hazırlanan gençleri iftar sofrasında ağırladı.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl başlattığı ‘Gençlik İftarları’ programının ilkinde ilçedeki üniversiteye hazırlanan gençleri ağırladı. Cebeci Sultançiftliği İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Radyo programcıları, gazeteciler ve birçok genç öğrenci katıldı. Gençlerle bir araya gelen Başkan Dursun, iftar sofrasında gençlerle sohbet etti. Orucunu açan gençler daha sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’la fotoğraf çektirdi.

“Gençlerimizi iftar sofrasında ağırlamak, Ramazanın muhabbetini paylaşmak onların gönlüne dokunmak istedik”

Üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya geldiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün açık havada ilk iftarımızı gençlerle açtık. Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’ndeki sedalarımızdaki öğrencilerimiz. Hem üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var hemde liseye geçiş sınavına hazırlanan yaklaşık bin 700 öğrencimiz var. Bugün burada üniversiteye hazırlanan gençlerimizle birlikteyiz. Onlarla iftar sofrasında bir arada olmak Ramazanın muhabbetini paylaşmak onların gönlüne dokunmak istedik. Kıymetli radyocu ve televizyoncularımız, gazetecilerimizle gençlik iftarında genç kardeşlerimizle bir araya gelmek istediler. Ben onlara da teşekkür ediyorum gençleri yalnız bırakmadıkları için" diye konuştu.

"Bu iftarların devamını diliyoruz"

İftar programına katılan TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ise, "Gençlerle Belediyenin buluşma entegrasyonu, hem sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunması açısından belediye önemli görevler üstleniyor. Abdurrahman Başkanı görüyoruz zaten sosyal medyadan takip ediyoruz. Sürekli gençlerle birlikte ve onlarla olmaktan mutluluk duyuyor. Böylesine gönül sofraların bizde biraz önce genç kardeşlerimizle sofrada sohbet ettik. Z kuşağına inebilmekte önemli böyle dönemde biz de inmeye çalışıyoruz. Bu iftarların devamını diliyoruz. Gençlere de başarılar diliyoruz" diye konuştu.