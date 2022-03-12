Sultangazi Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi dört bir yandan sürdürüyor

Sultangazi’nin tüm sokak, cadde, park ve bahçelerinde karla mücadele çalışmalarına devam eden Sultangazi Belediye ekipleri, vardiya usulü çalışarak sahayı bir an olsun terk etmiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına büyük gayret gösteren ekipler yer yer etkisini artıran kar yağışında tüm cadde ve sokakların açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele seferberliği ilan eden Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını 51 araç ve 310 personelden oluşan geniş bir ekiple sürdürüyor. Ekipler; Yayla, Eski Habipler gibi uzak noktalardakiler de dahil olmak üzere Sultangazi’nin 15 mahallesinde karla mücadele ediyor. Bir yandan ana arter ve caddeler başta olmak üzere tüm araç yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir yandan da hastane, eczane gibi önem arz eden noktaların önleri ile park ve bahçeler dahil olmak üzere vatandaşların yoğun kullandığı yaya güzergâhlarındaki kapanma ve buzlanmaların önüne geçmeye çalışıyor. İmkânların izin verdiği güzergâhlarda büyük kamyonlarla tuzlama ve küreme çalışmaları yapan ekipler, ara sokaklarda ise aynı çalışmaları kamyonetler ile kazma ve kürekler yardımıyla gerçekleştiriyor.

SAK-E vatandaşları yalnız bırakmıyor

Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına katılan ekiplerin yanı sıra, SAK-E (Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi) de 24 saat vatandaşlara destek oluyor. Geçtiğimiz akşam soğukta kalan bir vatandaş, SAKE-E tarafından bulunduğu yerden alınarak belediye tesisinde misafir edildi. Belediyeye teşekkür eden vatandaş, ekiplerin yardımsever yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam Sultangazi Belediyesi, yoğun kar yağışına rağmen sosyal yardım çalışmalarına da ara vermiyor. İlçenin tüm mahallelerinde seferber olan sosyal yardım ekipleri, yüzlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük gayret gösteriyor. Ayrıca, yemeğini pişiremeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlar için de belediyenin aşevinde sıcak yemekler pişiriliyor. Sosyal yardım ekipleri, aşevinde hazırlanan sıcak yemekleri günlük olarak yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor.

Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği’ne bağlı ekipler ile SAK-E, karda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için başta şehir ormanları olmak üzere Sultangazi’nin dört bir yanında, yüzlerce kilo mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Kedi ve köpekler için ayrı hazırlanan mamalarla, sokaktaki can dostların soğuklarda aç kalmaması sağlanıyor