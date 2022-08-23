Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi, 446 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdi

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi’nde (SEDA), YKS’ye hazırlanan 446 öğrenci, aralarında İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının tıp, yönetim bilişim sistemleri, mimarlık, uçak ve uzay mühendisliği gibi alanlarına yerleşmeyi başardı.

Bu yıl YKS’ye Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi’nde (SEDA), hazırlanan 446 öğrenci; aralarında İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının tıp, yönetim bilişim sistemleri, mimarlık, uçak ve uzay mühendisliği gibi alanlarına yerleşmeyi başardı. Sınavlarda başarı getiren nitelikli eğitimi ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturan SEDA, başarı ortalamasıyla çoğu ücretli hazırlık kursunu geride bıraktı. Ferah ve geniş imkanlara sahip öğrenme ortamlarının yanı sıra sunduğu kaliteli eğitim materyalleri, SEDA’yı sınavlara hazırlıkta öne çıkardı. Tıp fakültesine 22, hukuk fakültesine 12, diş hekimliği ve eczacılığa 17, mimarlık ve mühendisliğe 74; İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Boğaziçi, GS ve KOÇ Üniversiteleri’ne 23, Psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberliğe 23, eğitim fakültesine 32, yönetim bilişim sistemlerine 25, uçak ve uzay mühendisliğe 4, hemşirelik ve ebelik fakültesine 21, diğer bölümlere 220 öğrenci yerleştirildi.

“SEDA, öğrencilerimizin yanı sıra ailelerimize de önemli bir destek sağlıyor”

SEDA ile yalnız öğrencilere değil, ailelere de önemli bir destek sunduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sınava SEDA ile hazırlanan gençlerimiz, bu yıl da birbirinden güzel bölümlere yerleşerek bizleri gururlandırdılar. Kıymetli kardeşlerimi, ailelerini ve SEDA’da görev alan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarıyla çoğu ücretli hazırlık kursunu geride bırakan SEDA, öğrencilerimizin yanı sıra ailelerimize de önemli bir destek sağlıyor. Bu kardeşlerimizin ücretli kurslara gitmeleri halinde ödenmesi gerekecek yıllık en az 15-20 milyon lira, SEDA sayesinde ailelerimizin cebinde kalıyor. Böylece hem gençlerimizin en güzel şekilde eğitim almasına destek oluyoruz hem de ailelerimize güzel bir katkı sunuyoruz. Eğitim, bizim için en önemli konu. SEDA’nın yanı sıra Bilim Merkezimizle, Diplomasi Akademilerimizle, Yazı Akademimizle, Spor Akademilerimizle, kültür gezilerimizle, çok sayıdaki kütüphanelerimizle, Gençlik Merkezlerimizle ve dahası, Sultangazi’nin pırıl pırıl çocuklarını, gençlerini geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.