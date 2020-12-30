Sultangazi Belediyesi 2 hasta nakil ambulansı ile vatandaşların yardımına koşuyor

Sultangazi Belediyesi, yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Belediye bu vatandaşların hastanelere ya da hastanelerden eve sevki konusunda iki yeni hasta nakil ambulansı aldı. Alınan iki yeni ambulansın tanıtımı tören ile yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye bünyesine yeni katılan 2 hasta nakil ambulansının ve hizmetin tanıtımı gerçekleştirildi. Yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlar için ‘Hasta Nakil Ambulansı’, 7/24 hizmet verecek. Tanıtımın ardından Sultangazi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan hasta için harekete geçen ekipler, önce hastanın kaydını oluşturdu. Ardından ise hastanın talebi üzerine ekipler, hastanede tedavi süreci tamamlanan hastayı almak için harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede hastaneden alınan vatandaş, gitmek istediği adrese ekipler tarafından bırakıldı.

“Yeni araçlarımız Sultangaziye çok daha güzel hizmetler üreteceğiz”

Tanıtım sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, “Daha önce ihale kapsamında almış olduğumuz bu araçları belirli bir bedel ödeyerek artık herhangi bir ihaleye gerek kalmadan Sultangazi’nin kendi malı haline getirmiş olduk. Hasta nakil araçları Sultangazi için oldukça önemli araçlardır. Hızlı bir şekilde hareket edebilmek insanların sağlığı konusunda çok dikkatli olmak adına bütün araçlar bizim için önemli. Yeni araçlarımızla Sultangazi’ye çok daha güzel hizmetler üreteceğiz. Hasta olan kardeşlerimize, ihtiyacı olan ailelere hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz. Onları hastanelere hızlı bir şekilde nakledeceğiz. Hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde yapılıyor. 2 araçla başladık. Bu araçları daha da artıracağız” şeklinde konuştu.

Hasta yakını olan Neşe Karabulut “Virüsü atlattıktan sonra yürüyemez oldu. Yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan sonra fizik tedavi süreci başladı. Sultangazi Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.