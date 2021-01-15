Sultanbeyli’de Vefa Destek Grubu vatandaşın 13 bin 297 talebini yerine getirdi

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında 22.03.2020 tarihinde kurulan Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların ve izolasyon altında bulunan muhtaç vatandaşlara gıda ve temizlik paketi dağıtmaya devam ediyor.

Sultanbeyli VEFA iletişim merkezini arayarak yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan, engelli ve izolasyon altındaki vatandaşların yardım talepleri Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en kısa sürede değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara yardımlar VEFA Sosyal Destek Grubu Ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 13 bin 297 talebi yerine getirildi

VEFA Sosyal Destek Grubu, kurulduğu 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi 3 bin 645 haneye gıda kolisi, 3 bin 620 haneye temizlik seti olmak üzere diğer yardım türleriyle birlikte toplam 13 bin 297 yardım talebini yerine getirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Birimimiz kurulduğu 22 Mart tarihinden itibaren çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla Mart ayından bugüne kadar 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan toplam 13 bin 297 talebi kısa sürede karşıladık. Vefa Sosyal Destek Grubumuz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Bu çalışmalarda bize her türlü desteği veren bizi yönlendiren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e ve Sultanbeyli Belediyesi’ne, Vefa Sosyal Destek Grubumuzda görev alan tüm kurum amirlerimize ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum" dedi.