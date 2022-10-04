Sultanbeyli’de pes dedirten görüntü: Düğün aracının önünü kesen çocukları tekmeledi

Sultanbeyli’de düğün konvoyuna katılan bir araç sürücüsü, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Pes dedirten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden geçen düğün gelin arabasının önünü para almak isteyen çocuklar kesti. Çocukların araç geçişine izin vermediğini gören konvoydaki bir başka araç sürücüsü ise çocuklara tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın attığı tekmeyle çocuğun yere savrulduğu görülüyor.