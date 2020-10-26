Sultanbeyli’de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı tarihten bu yana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 59 milyon 682 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 26 Ekim 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle Sultanbeyli’de yaşayan 69 bin 489 vatandaşa 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardımında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı pandemi sürecinde vatandaşların yardımına koşuyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi’ ile ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında 54 bin 329 aileye 1.000 Türk Lirası sosyal yardımı evlerine ulaştırdı. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 15 bin 160 aileye 5 milyon 353 bin 863 Türk Lirası yardım gerçekleştirildi. Sultanbeyli’de Pandemi sürecinde toplam 69 bin 489 vatandaşa 59 milyon 682 bin 863 Türk Lirası sosyal yardım dağıtılmış oldu.

Bunun yanında Sultanbeyli’de Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle yürütülen “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların 15 günde bir ev temizlikleri yapıldı; gıda, sıcak yemek, temizlik malzemesi ve maske ihtiyaçları giderildi. Bu proje kapsamında 179 bin Türk lirası para harcanarak 1825 hanenin temizliği gerçekleştirildi.

İzolasyondaki vatandaşların da ihtiyaçları karşılanıyor

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, izolasyon altında bulunan vatandaşlardan gelen yardım taleplerini anında değerlendirerek 584 ihtiyaç sahibi aileye 140 bin 400 lira nakdi yardım, 643 aileye de gıda kolisi ve temizlik seti ulaştırdı.

Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza hissettiriyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle korona virüs salgının başladığı andan itibaren Sultanbeyli’deki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak her zaman devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor, zor durumda bulunan vatandaşların ve ailelerin ihtiyaçlarını mesai mefhumu gözetmeden gideriyoruz. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.