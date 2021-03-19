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Sultanbeyli’de atıklar geri dönüşüme, basket topları potaya

Sultanbeyli Belediyesi, sıfır atığa dikkat çekmek için farklı bir uygulama hayata geçirdi. Belediye bünyesinde atık getirme merkezi kuruldu ve gençlere atık bilincinin aşılanması için ilçede bulunan parklardaki basket potaları atık sınıflarına göre renklere boyandı.

Genel 19.03.2021, 17:02
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Sultanbeyli’de atıklar geri dönüşüme, basket topları potaya

Sultanbeyli Belediyesi, sıfır atığa dikkat çekmek için farklı bir uygulama hayata geçirdi. Belediye bünyesinde atık getirme merkezi kuruldu ve gençlere atık bilincinin aşılanması için ilçede bulunan parklardaki basket potaları atık sınıflarına göre renklere boyandı.

Çevreye yönelik duyarlı çalışmalarıyla dikkat çeken Sultanbeyli Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesine dair çalışmalarını hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ilçeye kazandırdı.

Hizmete giren merkeze entegre olarak; kağıt, plastik, metal, cam, elektronik, pil, bitkisel yağ gibi atıkların sınıflandırılarak toplanması için nüfus yoğunluğu ve vatandaşın ulaşabilirliği gözetilerek Sultanbeyli’nin çeşitli noktalarına kapsamlı ekipmanlar kuruldu. Bu kapsamda belirlenen noktalara 4 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 45 adet Geri Dönüşüm Noktası ve 360 çift mavi ve gri konteyner yerleştirildi. Tüm bu çalışmalarla birlikte ilçeye yeni sistemli toplama ekipmanları temin edildi ve mevcut çöp konteynerleri de yenilendi.

Atık ilaçlarda toplanıyor

Çevreci bir atık yönetim sistemini izleyen belediye, gönüllü eczanelere de atık ilaç toplama kutusu temin etti. Böylelikle ilçede atık ilaç kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Farkındalık oluşturuldu

Sultanbeyli Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla bir de farkındalık çalışması yaptı. Parklarda bulunan basket potaları, atık türlerinin geri dönüşüm renklerini simgeleyen mavi, yeşil, sarı, gri renklere dönüştürüldü. Gençlere de aynı renklerde toplar temin edildi. Parkta basket oynayan gençler ellerindeki atık türünü belirten topu, uygun renkli potaya atarak, geri dönüşüm konusunda bilinçlendi.

"Sıfır atık merkezimizi kurduk ve açılışını yaptık"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ilçede çevreci birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Sıfır atık konusu hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir konu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. Sultanbeyli Belediyesi olarak biz de bu çalışmalara dahil olduk. Projelerimizi kabul edip destek verdikleri için bakanımız sayın Murat kuruma teşekkürü borç biliyorum. Sultanbeyli Belediyesi olarak uzun zamandır bu konu üzerinde çalışıyoruz. BM İklim Eylem Planı’nda Türkiye’den imza atan yirmi dört belediyeden biriyiz. Belediyemizde iklim şefliğini de oluşturarak bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetleştiriyoruz. Bu çalışmalarla beraber sıfır atık merkezimizi kurduk. Burada farklı potalarla farklı renkleri vatandaşlarımızla atık konusunda hatırlatarak zihinlere yerleştirmek istiyoruz. Bu anlamda yapılanlar günübirlik bir çalışma olmayacak. Mahallelerimizde okullarımızda parklarımız da bu potaları bu renkleri her tarafa yaymış olacağız" diye konuştu.
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