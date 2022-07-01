Sultanbeyli Emniyeti şehit ve polis çocuklarını ‘Sosyal Etkinlik’te bir araya getirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Toplum Destekli Büro Amirliği, şehit çocukları ve polis çocukları için ‘Sosyal Etkinlik’ düzenledi. Etkinlikte eğlenen çocuklar renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Toplum Destekli Büro Amirliği, şehit çocukları ve polis çocukları için ‘Sosyal Etkinlik’ programı düzenledi. Etkinlikte bulunan, şişme oyun parkurları, akülü araba, zıp zıp ve palyaçolarla doyasıya eğlenen çocuklar polis ekiplerinin dağıttığı köfte ekmeği afiyetle yedi. Sandalye kapmaca ve ok atma gibi çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan etkinlik alanı dron ile görüntülendi.

“Teşekkür ediyoruz bizi unutmadıkları için”

Etkinliğe katılan Nazime Çelikhasır, ”Teşekkür ediyoruz bizi unutmadıkları için. Şehit aileleri olarak yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Çocuklar eğleniyor. Torunum burada. Çok iyi bir şey bence teşekkür ediyorum herkese emeği geçen herkese” dedi.

“Bizleri burada böyle bir etkinlikte ailelerimize çocuklarımızla olduğumuz için kendilerine çok teşekkür ederiz”

Etkinliğe katılan polis memuru, ”Öncelikle Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürümüze böyle bir etkinliği tertip ettiği için çok teşekkür ederim. Polis memurlarının yoğun çalışmasında, yoğun temposunda aileleriyle bazen vakit geçirmekte zorlanıyorduk. Bizleri burada böyle bir etkinlikte ailelerimize çocuklarımızla olduğumuz için kendilerine çok teşekkür ederiz. Kızım Zeynep burada hatta şu anda kaybolmuş. Etkinlikte zıp zıp, balon şişirme ve ok atma olsun. Yememizden içmemize her şeyimize kadar düşünmüşler çok teşekkür ediyoruz kendilerine” şeklinde konuştu.