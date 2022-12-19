Sultanbeyli 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Sultanbeyli 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda düzenlendi. 15-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yarışmanın finali yapıldı. Kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle seyirciyi buluşturmak amacıyla yola çıkılan yarışmaya, bu yıl 47 ülkeden toplam 619 film katıldı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, jüri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasının ulusal kategoride en iyi 1. Filmi Volkan Güney Eker’in yönetmenliğini üstlendiği “Larva” oldu. Aynı kategoride Özgür Can Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmi ikinci olurken, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam” filmi üçüncü oldu. Bu sene Metin Erksan anısına jüri özel ödülünü ise Ali Cabbar’ın yönettiği “Bahçeler Put Kesildi” filmi aldı. Uluslararası kategoride birinci ise bu sene Macaristan’dan yarışmaya katılan yönetmen Peter Bogyo’nun “The Pattern” filmi oldu. Sinemaya katkı sunan Ayşen İnci, İsmail Karadaş ve Tuncay Akça’ya yarışmanın onur ödülleri takdim edildi. Onur ödülü alan Tuncay Akça aldığı ödülü rahmetli yönetmen Ertem Eğilmez’e ithaf etti.

Mehmet Emin Kadıhan, Cemil Nazlı ve Nurdan Albamya ile TRT 12 Punto ve sadibey.com’a kısa filme destek ödülleri verildi. Yarışmada en iyi görüntü yönetmeni ödülü “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Ahmed Hamdi Eren, en iyi kurgu ödülünü “Happy Anyway” filmiyle Ahmet Serdar Karaca, en iyi müzik ödülünü ise “Aynı Gecenin Laciverti” filmiyle Oğuz Özdoğan aldı. En iyi kadın oyuncu kategorisinde bu sene iki filme ödül verildi. “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Öykü Su Özyürek, “Göl Kenarı” filmiyle Rugül Serbest’e en iyi kadın oyuncu ödülleri verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise “Fraktal: Para Adam” filmindeki oyunculuğuyla Baki Çiftçi aldı. Ödül törenin ardından sanatçı Sedat Anar konser verdi.

Sinemacı olmak isteyen gençlere tavsiye veren oyuncu Ayşen İnci, “Bu tüm festivallere tabii ki çok sevgiyle, heyecanla yaklaşıyorum. Ve bunu yapan birkaç belediye var. Onları da kutluyorum. Sanata genel anlamda sanat sadece film demiyorum tabii. Yer vermeleri, değer vermeleri çok güzel. Ben de bu gece onur ödülü alacağım için de ayrıca mutluyum. Gençlere sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Çok çalışmalarını, çok araştırmalarını, çok okumalarını, çok izlemelerini, gözlem yapmalarını ve disiplinli olmalarını yani sanatın her dalı böyle. Aslında bütün işler böyle tabii. Ama özellikle sanat, tiyatro olsun, sinema olsun çok aşırı özveri isteyen dallar” dedi.

Bu tür kısa film yarışmalarıyla Türk Sineması’na katkı sunmak istediğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Filim Yarışması’nın finalindeyiz. Atlas 1948 salonumuzda final programımızı gerçekleştireceğiz. Bu nedenle bu finalde ödül alacak olan filmlerimizin yönetmenlerini ve oyuncularını tebrik ediyoruz. Jüri Başkanımız Derviş Şahin Bey’e ve jüri heyetine teşekkür ediyoruz. Çünkü hem yurt içinden hem yurt dışından yani 47 ülkeden 619 eser burada yarıştı. Ve büyük bir gayretle bu eserler içerisinde finalistleri belirlemiş oldular. Birazdan salonumuzda finalistlerimizi ilan edecekler, açıklayacaklar. Bu sene Metin Erksan anısına düzenledik. Onu da rahmetle andık. Tabii çeşitli çalışmalarımız oldu, söyleşilerimiz oldu, film gösterilerimiz oldu. Burada finaliyle beraber bitireceğiz. Ardından Sedat Anar konseriyle de akşamımızı tamamlamış olacağız. Uluslararası şiir festivalimizi biliyorsunuz 10.’sunu düzenleyeceğiz. uluslararası kısa film yarışmamıza da biz o bağlamda bakıyoruz. Zaten geleneksel hale geldi. Bizim de arzumuz, amacımız özellikle Türk sinemasına katkı sunmak, yeni oyuncuların yeni eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmak. Bu niyetle tabii ki sürdüreceğiz bunu” şeklinde konuştu.