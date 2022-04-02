Sultanahmet Meydanı’nda ilk iftar heyecanı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarında aileleriyle birlikte Sultanahmet Meydanı’na gelen vatandaşlar, okunan ezanla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarında oruçlarını birlikte açmak isteyen vatandaşlar Sultanahmet Meydanı’nda toplandı. İftar öncesinde aileleriyle birlikte Sultanahmet Meydanı’na gelen vatandaşlar, burada kendilerine sofralar kurup sohbet etti. 2 sene önce 86 yıl aranın ardından tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebiri Camii Şerifi’nin gölgesinde oruçlarını açmak isteyen vatandaşlar, okunan ezanla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, Ayasofya’nın minarelerindeki "La İlahe İllallah" yazılı mahyalar ile İstanbul manzarasının buluşmasının oluşturduğu muhteşem görüntüler dronla görüntülendi.

Ailesiyle ilk iftar için Sultanahmet Meydanı’na gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Rıza Hatırlı, “Valla çok mutluyuz, çok güzel. Kızımla beraber geldik. Evden bir şeyler getirip burada yedik, çok mutluyuz. Hava çok güzeldi, hiç zorlanmadık" dedi.

Sultanahmet Meydanı’nda orucunu açan Yusuf Yazıcı adlı vatandaş, "Bence çok güzel bir atılım oldu. Akabinde Müslümanlar için hem Türk toplumu için ben yerinde ve olumlu buluyorum. Ben tek geldim. Hem bir dolaşıyorum, hem manevi ortamı içimize teneffüs ediyoruz. Bu güzelliği yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Ramazan birçok toplumu bir araya getiriyor. Aileler burada mutluğu ve huzuru yaşıyorlar” diye konuştu.