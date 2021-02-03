banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
TFF transfere harcanan parayı açıkladı
TFF transfere harcanan parayı açıkladı
Üç boyutlu maket polis arabaları 'yollarda'
Üç boyutlu maket polis arabaları 'yollarda'
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi

Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa’da anıldı

Sultan II. Murad Han’ı 570’inci vefat yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Genel 03.02.2021, 16:32
3
Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa’da anıldı

Sultan II. Murad Han’ı 570’inci vefat yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın iştirâkiyle Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde gerçekleştirildi. Ali Erbaş, anma programı öncesinde Sultan II. Murad Han’ın kabri başında dua etti. Erbat, ziyaret ve programda yapılan konuşmalar sonrası müzeyi gezerek içeride bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

Anma programlarına çok önem verdiklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Devlet demek sadece savaş demek değildir. İlim, kültür, sanat da demektir. İçinde bulunduğumuz bina Osmanlı Devleti sonrasında kendi hâaline bırakılmış, yapılan onarımla sağlık hizmeti vermiş akabinde 2019 yılından bu yana kurumumuz sayesinde müze olarak hizmet vermektedir. Bütün hizmetleri kurumumuz tarafından görülen külliyelerden biri olan Muradiye Külliyesi’nin restorasyonu 2015 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Vefanın peygamber ahlâkı olduğunun altını çizerek böyle programlara çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bize katılan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza da teşekkür ediyorum. Ecdadımızın emaneti Bursa’mızın her bir köşesi ayrı güzel. Bu şehirde yaşamak hepimiz için büyük ayrıcalık. Bu vesileyle Sultan II. Murad Han’ın ruhu şâd olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Bursa’yı medeniyet şehri haline getiren Osmanlı ecdadımızı saygıyla anıyoruz"

Anma programında AK Parti Bursa milletvekilleri adına konuşma yapan Osman Mesten ise, "Böyle güzel bir programda bizleri buluşturduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün Bursa’mızı bir medeniyet şehri haline getiren II. Murad Han Hazretleri’ni anmak üzere burada bulunuyoruz. Sadece o değil altı padişah, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, Şehzade Cem başta olmak üzere onlarca şehzadeyi bağrında barındıran Bursa’mızı bir medeniyet şehri hâline getiren Osmanlı ecdadımızı her daim saygıyla anıyoruz" diyerek, Sultan II. Murad’ın tarihteki öneminden bahsetti.

Sultan II. Murad Han ilk şair padişahtır

Alinur Aktaş’ın telefonla arayarak programa bizzat davet ettiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün burada 30 yıl süren hükümdarlığı boyunca hakkın ve adaletin egemenliği için mücadele eden önemli bir şahsiyet olan Sultan II. Murad Han’ı anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ecdadımız bin yıla yakın bir süre bütün cihanda onurla İslâmın sancaktarlığını yapmıştır. Yaptıkları fetihler ecdadımızın 3 kıt’ada merhametin ve adaletin temsilcisi olmasına zemin hazırlamıştır. Bu devletin büyük hükümdarlarından biri de Sultan II. Murad Han’dır. İslâm coğrafyasını tehdit eden Haçlılara karşı büyük mücadele vermiştir ve devletin toprak bütünlüğünü korumuştur. Aynı zamanda bir şair olarak tanınması da oldukça dikkat çekicidir. Şair olan ilk padişahtır. O kalemi, de kılıcı kadar keskin biridir" şeklinde konuşarak, anma programını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni takdir etti.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16