Sultan 2. Abdulhamid Han ölüm yıl dönümünde anıldı

Vefatının 103’inci yılında Sultan 2. Abdülhamid Han, Fatih Belediyesinin düzenlediği resim sergisi ile anıldı.

Fatih Belediyesi, vefatının 103’ncü yıl dönümü nedeniyle Sultan 2. Abdülhamid Han’ı anlatan kronolojik fotoğraf sergisi açtı. Fatih Camii’nin avlusunda sergilenen 26 ayrı görselden oluşan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi 19 Şubat’a kadar açık olacak. Faruk Arslan ”Sultan 2. Abdulhamid Han hakkında tam net bilgileri alamadığımız için böylesi bir sergi bizim için güzel oldu. Daha net bilgiler. Hakkında söylenenlerin artısı eksisi burada ortaya çıkıyor. Bizim için ayrı güzel oldu. Ülkenin daha önce ne tarz sorunlarla uğraştığı daha net ortaya çıkıyor. Ergün beye çok teşekkür ederiz” dedi.

Murat Çolak ise, “Mübareklerin yapmış olduğu şeyleri görüyorsun zaten. 2. Abdülhamit Han’ın yaptıklarını dünya toplansa yapamıyor" diye konuştu.