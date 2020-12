Süleyman Soylu’nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı

Çorum’da yaşlı kadını 5’inci kata kadar sırtında taşıyarak örnek bir davranışa imza atan polis memuru Hasan Başpınar, "Bunu bir ben değil Türkiye’deki bütün polislerimiz yapar, bu bir vatandaşlık görevi. Bu her zaman tüm kolluk kuvvetleri olarak özveri ile yapmış olduğumuz işimiz" dedi.

Çorum’da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin’e apartmana kadar eşlik eden 3 yıllık polis memuru Hasan Başpınar, asansörün bozuk olduğunu fark edince yaşlı kadını 5’inci kata kadar sırtında taşıdı.

Süleyman Soylu Twitter’da paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafının altına "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü.

Yardım ederken yaşadığı duyguları anlatan Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinde görevli 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti. Başpınar, "Kimsesi olmayan vatandaşlar hastane polisimizden yardım istediği zaman hastane polisimiz bize bilgi verir. Boştaki ekibimiz gider değerlendirir konuyu. O gün de 85 yaşındaki teyzemiz hastane polisimizden yardım istemiş. Hastanede görevli polis memuru Mustafa abimiz var o bize bilgi verdi. Hastaneye giderek yardımcı olmak amacıyla teyzemizi evine bıraktık" dedi.

Binaya girdiklerinde asansörün çalışmadığını fark ettiklerini aktaran Başpınar, "Müzeyyen teyze evine gittiğimizde anahtarını unuttuğunu söyledi bize. Bunun üzerine yanında bulunan polis memuru arkadaşları Mehmet ve Metin ile birlikte teyze ile ilgilendik. Onlar apartmanı kapısını açmaya çalıştılar. Daha sonra teyzenin yürüyemeyeceğini gördüm, arkadaşların yardımı ile birlikte sırtıma aldım. Asansörün çalışmadığını da apartmanın içerisine girdikten sonra fark ettik. Teyze yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişiyle götüremiyorduk. Mecburen sırtıma aldım. Arkadaşlarının da yardımıyla 5’inci kata kadar çıkardık. Karşı komşusuna rica ettik. Kapının açılmasıyla birlikte teyzeyi evine bıraktık. Daha sonra teyze herhangi bir isteği olup olmadığını sorduk. ’Yok’ dedi dua etti. Biz de bir ihtiyacı olduğunda 155’i arayarak yardım isteyebileceğini dile getirdik. Daha sonra oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Her Türk gencinin bu örnek davranışa imza atacağını kaydeden Hasan Başpınar, şunları dile getirdi:

"Bunu her zaman normalde de yapıyoruz. Hastane polisimiz yardıma ihtiyacı olan insanları bize bildirdiğinde biz de gidip yardımcı oluyoruz. Bunu bir ben değil Türkiye’deki bütün polislerimiz yapar, bu bir vatandaşlık görevi. Türk genci olarak hepimizin yapacağı bir konu. Türk polisinin de her zaman yapmış olduğu yardımlardan biridir. Zaten etik olarak ve mesleğe ilk başladığımızda bize okullarda dahi büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım olur. Bu bilinçle yaptığımız bir şey. Belki bir gün benim annem babam da düşkün bir durumda olacak. Oradaki polis yardım edecek. Bu sadece Çorum’da değil, polis olsun asker olsun tüm kolluk kuvvetlerinin özveri ile yapmış olduğumuz işimiz her zaman."