Sular altında kalan Şile’de hayat normale döndü

Geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşmasıyla sular altında kalan Şile Çavuşbaşı Mahallesi’nde sular çekildi, hayat normale döndü. Mahallenin son hali havadan görüntülendi.

Türkiye’nin birçok yerinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. İstanbul Anadolu Yakası’nda da yoğun yağış etkili olmuştu. Şile Çavuşbaşı Mahallesi İyidere Caddesi’nde bulunan derenin taşmasıyla su baskını oluşmuş, evler sular altında kalmıştı.

Sel suları altında kalan Çavuşbaşı Mahallesi’nin son hali drone ile havadan görüntülendi. Derenin genişletilerek mahalledeki suların çekildiği öğrenilirken, mahallede hayatın normale döndüğü görüldü.