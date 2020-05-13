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Sular altında kalan ovada balık avı

ARDAHAN'DA HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE ERİYEN KAR SULARI VE YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YAĞMUR, KURA NEHRİ'Nİ TAŞIRDI. NEHRİN TAŞMASI SONUCU OVANIN SULAR ALTINDA KALMASINI FIRSAT BİLEN BAZI VATANDAŞLAR, SERPME AĞ İLE BALIK AVINA ÇIKTI.

Sular altında kalan ovada balık avı

ARDAHAN'DA HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE ERİYEN KAR SULARI VE YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YAĞMUR, KURA NEHRİ'Nİ TAŞIRDI. NEHRİN TAŞMASI SONUCU OVANIN SULAR ALTINDA KALMASINI FIRSAT BİLEN BAZI VATANDAŞLAR, SERPME AĞ İLE BALIK AVINA ÇIKTI.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:08
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Sular altında kalan ovada balık avı

Ardahan’da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve yaklaşık 2 gündür etkili olan yağmur, Kura Nehri’ni taşırdı. Nehrin taşması sonucu ovanın sular altında kalmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, serpme ağ ile balık avına çıktı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan’ın içinden geçtikten sonra Gürcistan’a girerek, Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri taştı. Sular altında kalan ovada oluşan adacıklarda büyükbaş hayvanlar otlamaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar at sırtında oluşan su birikintilerini geçerek hayvanlarına ancak ulaşabiliyor. Bazıları ise Serpme ağ ile su birikintilerinin olduğu alanlarda balık avına çıktı.

Nehrin taşması sonucu ovada oluşan manzarayı vatandaşlar hayranlıkla izliyor. Özellikle Halilefendi Mahallesi’ndeki Lezzet-i Kür mevkisine inenler bu eşsiz manzarayı doyasıya izleme fırsatını buluyor.

Çocuğu ile birlikte bu göle dönen ovayı izleyen Kadim Yılmaz, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye’nin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovası’nın sular altında kalmasıyla birlikte deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz" dedi.

Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden büyükbaş hayvanlar ve atlar da dikkat çekti.

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