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Sukkar Şeker’den pancar üreticisine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pancar üreticisine ton başına ilave 15 lira prim desteği açıklamasına çiftçilerin çok memnun olduğuna dikkat çeken Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, " Biz de ilave prim ödemelerine önümüzdeki haftalarda başlıyoruz" dedi.

Genel 22.02.2022, 11:02
Sukkar Şeker’den pancar üreticisine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pancar üreticisine ton başına ilave 15 lira prim desteği açıklamasına çiftçilerin çok memnun olduğuna dikkat çeken Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, " Biz de ilave prim ödemelerine önümüzdeki haftalarda başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021-2022 şeker pancarı sezonu için pancar üreticisine ton başına 15 lira prim desteği açıklamasını hatırlatan Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, açıklamanın hemen akabinde çalışma başlattıklarını kaydetti. Demir, “Üreticilerimizin teslim ettiği pancar için ton başına 15 lira prim desteğinin de olması sektörümüz ve çiftçilerimiz tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Albayrak Grubumuzun önemli markalarından Sukkar Şeker olarak biz de Erzurum ve Erzincan bölgesindeki üretim yapan çiftçilerimizin prim desteklerini önümüzdeki haftalarda ödemeye başlıyoruz. Bu vesileyle yeni sezonda 16 polar için ton başına avans fiyatı olarak 800 TL pancar, 50 TL küspe bedeli, kotasını tamamlayana da 25 TL prim ödeyeceğimizi de bir kez daha duyuruyoruz. Geçtiğimiz sezon 420 liradan aldığımız pancar, böylece yüzde yüz bir artışla 875 lira oldu. Bu destekleri de çiftçilerimiz oldukça memnuniyetle karşıladı” dedi.

“Öncüsü biz olduk”

2022-2023 sezonu için de tarımsal girdi maliyetlerinin artması nedeniyle, özellikle tohum, gübre gibi temel girdilerin çok ciddi artışlar nedeniyle başlangıçta ekim yapmakta çiftçinin tereddüt ettiğine dikkat çeken Demir, “Şeker pancarı alım avans fiyatının 16 polar için ton başına 800 TL olmasıyla ve gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılmasıyla çiftçideki endişe kalmadı. Üretim iştahı arttı. Bu fiyatın 800 TL olarak belirlenmesinin öncülerinden biri biziz. Avans fiyatının 800 TL olarak açıklamasında bizim teknik ve saha araştırmamızın sonuçları da katkı sağladı. Biz bu çalışmaya çok erkenden başladık ve çiftçimize bunun garantisini verdik. Bu da, sektörü iyi okumamızın önemli bir sonucudur” diye konuştu.

“Bu sezon da yeni bir üretim rekoru kıracağız”

Bu sezon da üretimde rekor kıracaklarını açıklayan Demir, “Gübre fiyatlarındaki indirim çiftçimizi ayrıca sevindirdi. Çünkü çiftçimiz yeni sezonda pancar ekip ekmeme konusunda endişe yaşamıştı. Bu vesileyle endişeler ortadan kalktı ve ekim taahhütlerimiz hızlı bir şekilde artmaktadır. Çiftçimiz mevsimsel don ve kuraklık olayı yaşamaz ise önümüzdeki sezonda Sukkar Şeker olarak yeni bir pancar üretim rekoru kırabileceğimizi öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu yıl 10 bin dekar ekim yapmayı hedefliyoruz”

Ayrıca Albayrak Grubuna ait Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum ve Erzincan’da üretim yaparak modern tarıma öncülük eden Mezra Ziraat adında bir firmalarının daha olduğunu kaydeden Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mezra Ziraat’in, çiftçilerimize ‘modern usulle tarım nasıl yapılır’ ve ‘mevcut üretimi nasıl yüksek verimli hale getirebiliriz’i göstermek amacıyla kurulmuştur. Bölgedeki iki şeker fabrikamıza bu firmamız ile çiftçilerimizden alım yaparak şeker üretimi yapıyoruz. 2018 yılında faaliyete başlayan Mezra Ziraat, ilk yıl 4 bin dekar, 2021 yılında ise 6 bin 500 dekar şeker pancarı ekimi yaptı. 2022 yılında 10 bin dekar ekim yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 20 bin dekara kadar ekim yapmayı planlıyoruz. Bu bölgede eksik olan şeker pancarı ihtiyacını karşılamak ve mevcut çiftçilerin modern usullerle tarım yapmasına vesile olmak amacıyla yola çıkmıştık. Çiftçilerimize önemli destekler verdik. Çok önemli yol kat ettik ve hem üretimde hem de şekerdeki polar değerlerinde verim artırıcı faaliyetler yaptığımız için bölgede dikkatle takip edilen bir marka haline geldik. Yakında da ulusal bir marka olmayı hedefliyoruz.”

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