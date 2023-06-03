Sudan’daki çatışmalarda Sudan Ulusal Müzesi ele geçirildi

Sudan’da ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri, Sudan Ulusal Müzesi’ni ele geçirdi.

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ederken farklı çağlardan kalma tarihi eserlerin sergilendiği ülkenin başkenti Hartum’da yer alan Sudan Ulusal Müzesi, RSF güçleri tarafından ele geçirildi.

Sudan Ulusal Müzesi Müdür Yardımcısı Ikhlas Abdellatif yaptığı açıklamada RSF güçlerinin cuma günü müzeye girerek müzede görevli güvenlik güçlerini dışarı çıkarmaya zorladığı ve müzeyi kontrol altına aldıklarını ifade etti. Abdellatif, müzede eski çağlardan kalma mumyalar da dahil olmak üzere değerli eserlerin korunması için harekete geçtiklerini söyledi.

Öte yandan RSF güçleri müzedeyken bir video mesajı yayınlayarak müzedeki eserlere zarar vermediğini aktardı. RSF güçleri, Sudanlı yetkilileri müzeye davet ederek tarihi eserlerin son haline bakmalarını istedi.

Sudan’ın başkenti Hartum’un merkezinde Nil Nehri’nin kıyısındaki büyük bir yapıda yer alan Sudan Ulusal Müzesi’nde taş devrinden kalma eserler, M.Ö. 2500’lü yıllardan kalma mumyalar, değerli kalıntılar, tarihi eserler, İslam ve Hristiyan dinlerinden kalma heykeller, çömlekler ve antik duvar resimleri bulunuyor.