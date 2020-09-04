Sudan’da otobüs devrildi: 11 ölü, 38 yaralı

Sudan’ın Kuzey Kordofan eyaleti’nde bulunan El-Ubeyd kenti girişinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Sudan’ın Kuzey Kordofan eyaleti’nde bulunan El-Ubeyd kenti girişinde bir otobüs devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, otobüsün Batı Kordofan’daki Al-Fula şehrine doğru yola çıktığı sırada aşırı hız nedeniyle devrildiği aktarıldı. Yaralıların El-Ubeyd hastanesine kaldırıldığı belirtildi.