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Sudan’da geçici hükümet karşıtı protesto

SUDAN'DA BAŞBAKAN ABDULLAH HAMDUK'UN BAŞKANLIĞINDAKİ GEÇİCİ HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ.

Genel 21.10.2020, 16:51
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Sudan’da geçici hükümet karşıtı protesto

Sudan’da Başbakan Abdullah Hamduk’un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sudan’da Başbakan Abdullah Hamduk’un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Sudan’da askeri rejime karşı ilk halk ayaklanmanın 56. yıl dönümü dolayısıyla sokaklara dökülen halk, ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Abdullah Hamduk’un hükümetinin istifasını istedi. Bazı gösterciler yolları trafiğe kapatarak, lastikleri ateşe verdi. Güvenlik güçleri ise başkent Hartum’daki başbakanlık binasına ilerlemek isteyen göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazı ile müdahalede bulundu. Güvenlik güçleri daha önce gösteriler nedeniyle başkent Hartum ile diğer şehirler arasındaki köprüleri kapatarak sıkı güvenlik önlemleri almıştı.

Bu bağlamda eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli gruplarından Meslek Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamada "Halkımızın, geçiş hükümetinin şu ana kadarki performansına duyduğu meşru öfke, sokağa çıkma ve sıkıntısını ifade etme hakkını destekliyoruz. Devrimcilerimizi halkın özgürlük, barış ve adalet talepleri konusunda ciddiyetin sağlanması için 21 Ekim’de tavır almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Başbakan Hamduk, ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından geçiş döneminin ilk hükümetini kurmuştu.

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