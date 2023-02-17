Sudan’da, depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan’da cuma namazı sonrası merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma yol açarak 18 binden fazla can kaybına yol açan depremlerde hayatını kaybedenler için çok sayıda ülkede gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Sudan’ın başkenti Hartum’daki Maarif okulunda cuma namazı sonrası depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Çok sayıda Sudanlı ve Türk, cenaze namazına ve Kuran-ı Kerim tilavetine katılarak, Türk halkı, mazlumlar ve depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

Programa katılan Badraldeen Yousif Adam, "Allah’a şükür, enkaz altında kalan canları kurtarmak için Türkiye’ye bir kurtarma ekibi göndermek bizim görevimiz. Sudan’ın kardeş ülkesi olarak kardeşlerimize karşı görevimiz budur" derken, Mohand Khalid Alsaed ise "Hamdolsun sabah geldik, Kur’an-ı Kerim tilavetine ve şehitler duasına katıldık ve cuma namazını kıldık. Hamdolsun bütün kardeşler, bütün Sudanlılar, gece gündüz demeden namaz kılmadılar. Ve şehitlere rahmetin yağmasını, yaralılara şifalar getirmesini temenni ediyorum.

Ömer Alfaroog de Türkiye’de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, "Bugün cenaze namazı programına katıldık ve inşallah Türkiye’deki Türk kardeşlerimizin, Türk vatandaşlarının yaşadığı yardımların bir parçası olarak acılarını hafifletebiliriz. Depremden dolayı çok üzgünüz. Pişmanlıklarımızı dile getirelim ve birbirimizle acımızı azaltalım. Burada Türklerle bir araya geldik ve çok şükür acımızı bir şekilde dindirdik. Sudan’da yaşayan Türkler de maalesef ailelerini kaybetmiş durumda ve biz de bu programı gerçekleştirmek istedik" şeklinde konuştu.