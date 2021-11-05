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Suç haberlerinde ilk sırada kadın cinayetleri yer aldı

Yıl içerisinde işlenen suçlarla alakalı medyaya yansıyan haber sayısı 90 binin üzerinde oldu. Kadın cinayetleri ile alakalı yazılı basın ve internet portallarına 27 binin üzerinde haber yansıdı.

Genel 05.11.2021, 13:47
Suç haberlerinde ilk sırada kadın cinayetleri yer aldı

Yıl içerisinde işlenen suçlarla alakalı medyaya yansıyan haber sayısı 90 binin üzerinde oldu. Kadın cinayetleri ile alakalı yazılı basın ve internet portallarına 27 binin üzerinde haber yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. Böylelikle Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken, 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi. 2015 yılında cezaevlerinde bulunan kişi sayısı ise 177 bin olurken, 2011 yılındaki rakamın 128 binlerde olduğu görüldü. Cezaevlerindeki kişilere cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden, yüzde 4’ünün ise kadınlardan oluştuğu kaydedildi. Ceza infaz kurumuna hükümlü olarak giren çocuk (12-17 yaş) sayısında da düşüş gözlenirken geçen yıl rakamın bin 283 olduğu saptandı.

Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken, her yıl giderek artan rakamın 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi. Cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden oluştuğu kaydedildi. 2020’de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yüzde 15,7’si yaralama, yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 5,9’u trafik suçları, yüzde 5,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 4,7’si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

Kadın cinayetleri ile alakalı haberler gündemde yer aldı

Medya takip kurumu Ajans Press, ceza infaz kurumlarının medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıldan bugüne kadar ceza infaz kurumları ile alakalı 19 bin 845 haber çıkışı olduğu görüldü. İşlenen suçlarla alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 90 binin üzerinde oldu. Son yıllarda en fazla konuşulan başlığın ise kadın cinayetleri olduğu tespit edildi, yıl içerisinde kadın cinayetleri ile alakalı yazılı basın ve internet portallarına 27 binin üzerinde haber yansıdı.

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