Şubat ayında en çok yeni Anayasa konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), şubat ayı toplumsal ve siyasi gelişme raporuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Anayasa’ çağrısı Türk siyaset gündeminde en çok konuşulan başlık oldu.

MTM, şubat ayı toplumsal ve siyasi gelişme raporunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Anayasa çağrısı Şubat ayının en çok konuşulan siyasi başlığı oldu. CHP eski Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP ile yolları ayırması da Şubat ayı siyaset gündeminin diğer bir önemli başlığı olurken, Türkiye’nin Milli Uzay Programı ve ilk yerli sürücüsüz otobüs tanıtımı da gündemde bolca yer buldu.

Yeniden Kuruluş Anayasası, 27 bini aşkın habere konu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Yeni Anayasa’ çağrısı, şubat ayı gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 19 defa değişikliğe uğrayan 1982 darbe Anayasası ile ilgili; “Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak, Türkiye’nin önünde 2053’e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarında her kesimden destek beklediklerini belirtirken, siyaseti polemik tuzağı olmaktan çıkarıp hizmet yarışı haline dönüştürmekte, ahlaki ve ilkeli temelini güçlendirmekte kararlı olduklarını da belirtti.

‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olarak adlandırılan yeni Anayasa, 2 yıllık sürede temellendirip hayata geçirilmek isteniyor. Yeni Anayasa süreci 4 aşamalı olacak ve ilk aşamada Anayasa için bir Bilim Kurulu oluşturulacak. Son aşama ise halk oylaması olacak. Türkiye, bundan önceki bütün anayasalarını darbe gibi olağanüstü dönemlerde, onayı alınmayan anayasalara evet demek zorunda kaldığı için, yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olma özelliğini de taşıyacak. Ay boyunca toplam 27 bin 708 haberde yer alan Yeni Anayasa, şubat ayı gündeminin en çok konuşulan siyasi başlığı oldu.

Muharrem İnce’nin istifası medyada geniş yer buldu

Şubat ayında gündemde yer edinen diğer bir siyasi konu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce’nin "CHP ile yollarımı ayırıyorum" diyerek partisinden istifa etmesi oldu. ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ adlı bir oluşum başlatan ve yeni parti kurma hazırlığı içinde olan Muharrem İnce, yeni bir yola çıktıklarını ve hedeflerinin yüzde 50+1 olduğunu belirtti. Muharrem İnce’nin kurması beklenen parti için, Memleket Hareketi’ni destekleyen bazı CHP’lilerin istifaları devam ederken İnce de çalışmalarına hız verdi. Partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili değerlendirmeleri yapan İnce ve ekibinin, partinin ismiyle ilgili ‘Umut Partisi’ ve ‘Memleket Partisi’ seçenekleri üzerinde durduğu da belirtildi. İstifası ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Muharrem İnce, ay boyunca toplam 14 bin 478 habere adını yazdırarak Şubat ayının en çok konuşulan siyasi isimleri arasında yerini aldı.

Türkiye Ay’a gidiyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na dair tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacağını ifade etti. Milli Uzay Programı ile stratejik 10 hedef belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında uluslararası işbirliği ile yakın Dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay’a sert iniş gerçekleştirileceğini ve tüm aşamalar ile birlikte Türkiye’nin uzay alanında görünürlüğü artacağına değindi. Şubat ayı toplumsal konularının başında gelen Milli Uzay Programı ay boyunca toplam 8 bin 965 habere konu oldu.

Gara Operasyonu başlatıldı

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Gara bölgesinde bulunan Siyana’ya hava indirme yapılarak Pençe Kartal-2 Operasyonu başlatıldı. Harekatın temel amacının, 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve yıllar boyunca Irak’ın farklı bölgelerinde gezdirilen 13 Türk vatandaşı olan rehineleri kurtarmak için olduğu Genelkurmay tarafından açıklandı. Türkiye’nin Irak sınırından 35 kilometre derinlikte yaptığı bu kara operasyonu, sınıra en uzak mesafede yapılan operasyonlardan biri oldu.

Rehineleri kurtarmaya yönelik operasyonda 3 asker hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda rehinelerin tutulduğu mağarada 13 Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Akar, "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda öldürülen PKK’lı sayısını 53 olarak açıkladı. Şubat ayı boyunca tüm Türk Milleti’nin şehitlerine ağladığı Gara Operasyonu 5 bin 28 haberde yer aldı.