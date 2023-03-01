Suat Hayri Aka, IMO Genel Sekreterliği’ne aday gösterildi

Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği’ne aday gösterildi.

Merkezi Londra’da bulunan IMO, dünya denizciliğinin tabi olduğu tüm kural ve standartları belirliyor. Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu olan IMO, uluslararası sözleşmeler ile denizde can, mal ve çevre emniyeti dahil tüm denizcilik konularının yönetimini sağlıyor. Temmuz 2023’te yeni Genel Sekreterini seçecek teşkilatta bu görevi halen 2015 yılında seçilen Koreli Ki Tack Lim yürütüyor.

Seçimi için başvurular 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde mevcut Genel Sekreter Kitack Lim’in görev süresinin yıl sonunda biteceğinden dolayı seçim süreci başladı. Temmuz ayındaki IMO Genel Sekreterlik seçimi için başvurular 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Türkiye, tarihinde ilk kez, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından IMO Genel Sekreterliği için halen Uluslararası Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olan Suat Hayri Aka’yı aday gösterdi. IMO Genel Sekreterliği pozisyonuna tüm üye devletler aday gösterebiliyor. Seçimi, Türkiye’nin de bulunduğu, 40 ülkeden oluşan Konsey üyesi ülkeler yapıyor. IMO Konseyinde ABD, Kanada , İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya, Japonya, Güney Kore, Çin, Avustralya, Singapur gibi gelişmiş denizci ülkelerin yanı sıra Katar, BAE, Suudi Arabistan, Malezya Endonezya, Fas gibi Müslüman ülkeler de bulunuyor. 1958’de kurulan IMO, dünya denizlerinde can, mal ve çevre emniyetini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, hükümetler arası mekanizmaları kurmak ve en verimli ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlamakla görevli bir uzmanlık kuruluşu olarak çalışmasını sürdürüyor.

Dış ticaretinin yüzde 80’den fazlası deniz yolu ile taşınan, 172 liman tesisine, 81 gemi inşa ve bakım tersanesine, 350’yi aşkın sayıda balıkçı barınağı ve çok sayıda marinasıyla ve her çeşit tip ve tonajda 30 milyon DWT civarında gemiden oluşan deniz ticaret filosuna sahip Türkiye için uluslararası denizcilik, hayati önem taşıyor. 150 bine yakın gemi adamıyla Türkiye, dünyanın belli başlı gemi adamı yetiştiren ülkeleri arasında yer alıyor. 8 bin 500 kilometre sahil şeridine sahip Türkiye denizlerden aynı zamanda petrol ve gaz çıkarmak, turizm ve spor, elektrik su ve iletişim hatlarının döşenmesi vb. maksatlarla da yararlanıyor. Son yıllarda giderek önemi daha da güçlü bir şekilde kavranan denizler Türkiye’nin güvenliği ve geleceği açısından Mavi Vatan olarak görülüp vazgeçilemez önem arz ediyor. olacak. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nde Genel Sekreter seçimi bu yılın temmuz ayında gerçekleştirilecek. Genel Sekreterlik için başvuruların 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Seçilecek yeni Genel Sekreter, görevine 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.