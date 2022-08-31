Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile bağlandı

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’nde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Vahit Kirişçi “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Mİ-