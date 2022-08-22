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Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde su tanker aracının arkasına tutunarak seyahat eden gençlerden birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı da görüldü.

Genel 22.08.2022, 10:54
Su tankernin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde su tanker aracının arkasına tutunarak seyahat eden gençlerden birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı da görüldü.

Şirinevler Dereboyu caddesinde su tankerinin arkasına takılan 2 genç trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Aracın arkasında tehlikeli yolculuk yapan 2 gencin görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Su tanker aracının arkasında seyahat eden 2 gençten birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Gençlerin korkusuz tavırları görenleri hayrete düşürdü.

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