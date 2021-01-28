Su seviyesi yükseldi, kapalı sistem geliyor

Mustafakemalpaşa’ya 5 kilometre mesafede bulunan Yalıntaş Göleti’nde su seviyesi yükseldi.

Su rezervinin artması üreticiyi sevindirirken, BUSKİ tarafından gölet bölgesinde yapılacak kapalı sulama sistemi projesi ile de binlerce dönümlük tarım arazisinin sulaması iyileştirilecek.

90’lı yıllarda zirai sulama amacıyla Bursa İl Özel İdâresi tarafından yapılmasının ardından 2014 yılında BUSKİ’ye devredilen 20 bin hektarlık Yalıntaş Göleti’nde kurak geçen kış mevsiminin ardından azalan su seviyesinde son dönemde etkili olan kar yağışının ardından yükselme yaşandı.

Yalıntaş ile birlikte Tatkavaklı ve Lütfiye mahallelerinin bir kısmının da sulamadan faydalandığı gölette su seviyesi 50 santim yükseldi.

Son yağışların ardından debisi yükselen gölet için Bursa Büyükşehir Belediyesi’de binlerce tarım arazisinin geleceği ve su tasarrufu için devreye girdi.

Yalıntaş Muhtarı Seyfettin Karanfil, göletin yaklaşık 4 bin dönüm araziye sulama imkanı sağladığını söylerken, yoğunlukla slajlık mısır ve yonca gibi hayvanların yediği bitkilerin hâricinde domates ve biber yetiştiriciliğinin de yapıldığını belirtti.

Karanfil, “ Köylümüz bu göletten tarla sulaması yapıyor ve yılda çift ürün alıyor. Büyükşehir Belediyemiz, Eylül ayında yaptığı ihale ile göletteki açık kanal sulama sistemini elden geçirme kararı aldı. Şubat ayı içinde çalışmalar başlayacak. Gölette 3 kilometrelik bir hat yapılacak. Açık sistemdeki arızalardan dolayı suyun yüzde 70’i boşa akıyordu. Deforme olan kanallar iki aylık çalışmayla yenilenecek. Sulamanın daha sağlıklı yapılabilmesi için belirli bölgelere vanalar yerleştirilecek. Kapalı sistemle birlikte su kaybı ortadan kalkacak” dedi.