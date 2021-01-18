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Su sayaçlarını ‘don’durma
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı abonelerini uyardı.
Genel 18.01.2021, 11:53
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı abonelerini uyardı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz karlı günlerde hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşebilme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine işaret etti.Son olarak, alınan önlemlere rağmen, yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik Alo 185 BUSKİ çağrı merkezinden yardım istenebileceği vurgulandı.
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