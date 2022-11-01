Nesli tükenmek üzere olan su samurlarının balık ziyafeti Silivri sahilinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurlarının balık ziyafeti cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşın su samuruna balık attığı görülüyor.