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Stockholm sokakları ışıl ışıl
İsveç’in başkenti Stockholm’de, Noel öncesi yapılan geleneksel etkinlikler kapsamında tarihi binalar, şehir merkezindeki sokaklar ve meydanlar ışıklandırılırken, evlerin balkonları da rengarenk ışıklarla süslendi.
Genel 11.12.2020, 17:45
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İsveç’in başkenti Stockholm’de, Noel öncesi yapılan geleneksel etkinlikler kapsamında tarihi binalar, şehir merkezindeki sokaklar ve meydanlar ışıklandırılırken, evlerin balkonları da rengarenk ışıklarla süslendi.İsveç’in başkenti Stcokholm’de her yıl olduğu gibi bu yıl da, Noel öncesi yapılan geleneksel etkinlikler kapsamında sokaklar ve meydanlar rengarenk ışıklarla donatıldı. Stockholm’de sokaklar ve meydanlar ışıklarla aydınlatılmasına rağmen Covid-19 salgını nedeniyle son derece sönük geçiyor. Başkent sokaklarının kalabalık olmaması dikkat çekerken tarihi binalar, şehir merkezindeki sokaklar ve meydanların süslenmesi ile tüm şehir ışıklar içinde.
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