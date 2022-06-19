SSB, sürü İDA projesinde yeni aşamaya geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı sürü insansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez kendini gösterirken, ALBATROS-S İDA’larla birlikte görev icra etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), insansız deniz araçları projelerine tüm hızıyla devam ediyor. SSB tarafından başlatılan ve Aselsan ile alt yüklenicisi KOBİ’ler tarafından yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde de çalışmalar sürüyor. Proje çerçevesinde daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA’dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA Aselsan-Sefine Tersanesi işbirliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı. Projeye dair son gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı. Projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirten Demir, bu çerçevede Sürü İDA’lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini açıkladı.

“İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz”

Sürü İDA çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı İsmail Demir, “İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca tıpkı İHA’larda yaptığımız gibi, İDA’ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA’larla 4’lü sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA’yı ekledik” ifadelerini kullandı.