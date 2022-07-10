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SSB Başkanı Demir, "Önemli bir aşama daha tamamlandı" diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Göktuğ Projesi çerçevesinde testleri devam eden milli hava-hava füzesi Gökdoğan’da yeni bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.
Genel 10.07.2022, 15:22
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Göktuğ Projesi çerçevesinde testleri devam eden milli hava-hava füzesi Gökdoğan’da yeni bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Göktuğ Projemiz çerçevesinde testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK’ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.