SSB Başkanı Demir, 2022 hedeflerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Gelinen noktada yıllık ciromuz 10 milyar doları aştı ve ihracat rakamlarımız da 3 milyar 200 milyon doların üstüne çıktı. İnşallah önümüzdeki yıl bu hedefleri daha da büyüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin 2022 hedeflerini anlatmak üzere basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve savunma muhabirleri ile bir araya geldi. HAVELSAN’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan SSB Başkanı Demir, “Sektörümüz bugün, bin 600’ü aşkın firma ve 80 bin kişilik çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Salgın döneminde de faaliyetlerini olabildiğince yavaşlatmadan devam etti. Bu kapsamda yürütülen proje sayılarımız malum 750’leri de aştı. Proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık ciromuz 10 milyar doları aştı ve ihracat rakamlarımız da 3 milyar 200 milyon doların üstüne çıktı ve inşallah önümüzdeki yıl bu hedefleri daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sürekli ilerlemeye ve geliştirmeye ara vermeden devam etmek zorundayız”

Yerli ve milli ürünler ile güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için atılan adımların çok kritik olduğuna dikkat çeken SSB Başkanı Demir, “Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanıldı, kullanılmaya devam edilecek ve kullanım sırasında öğrenilen dersler ile geliştirme süreçleri de devam edecek. Şunu biliyoruz ki dünya durmuyor, hasımlarımız durmuyor, bu konuda sürekli ilerlemeye ve geliştirmeye ara vermeden devam etmek zorundayız” diye konuştu.

“İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 230’ları buldu”

2021 yılında atılan adımlar ile bir çok yerli ve milli savunma sanayii ürününün ihraç edildiğini de vurgulayan Demir, “Dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde yerlerini alan ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken, özellikle Türk SİHA’larının oyun değiştiren konsepti dünyanın da gündemine girdi. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 230’ları buldu. Bu süreçte, gerek kurumumdaki tüm çalışma arkadaşlarıma, ekibime ve yol arkadaşlarıma teşekkürü milletimiz ve devletimiz adına borç biliyorum” şeklinde konuştu.

“Geçtiğimiz yıl çok önemli olarak gördüğümüz ve sizinle paylaştığımız 40 hedefimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik”

2021 yılının 2020 yılı kadar olmasa da yine pandeminin etkisinde kaldığını hatırlatan Demir, “2021 yılı bir önceki yıl kadar olmasa da Covid-19 salgının etkisinin devam ettiği, çeşitli gizli ve açık engellemelerin daha da arttığı bir yıl olmasına rağmen, 2021 yılında hedeflerimize büyük oranda ulaştık. Geçtiğimiz yıl çok önemli olarak gördüğümüz ve sizinle paylaştığımız 40 hedefimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdik ve yeni projelere başladık” açıklamasında bulundu.

2021 yılı savunma sanayiinde atılım yılı oldu

2021 yılı hedeflerinin yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten SSB Başkanı Demir, şunları kaydetti:

“İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldik. Akıncı TİHA ve AKSUNGUR SİHA’nın ilk teslimatlarını güvenlik güçlerimize yaptık. ANADOLU gemimizde kullanacağımız Bayraktar TB3 SİHA projesi başlatıldı. Milli Muharip Uçak (MMU) projemizde parça üretimlerine başladık, son teknolojiyle donattığımız Mühendislik Merkezimizi projede çalışacak 2 bin 300 mühendisimizin hizmetine aldık.”

Türkiye’nin uzay programına en büyük katkıyı savunma sanayii sektörünün verdiğini vurgulaya Demir, 2021 yılında da GÖKTÜRK-1 Uydusunun yenilemesine dair projenin başlatıldığını hatırlattı. 2021 yılının hava savunmasında gerçekten önemli bir atılım yılı olduğunun altını çizen Demir, hem Hisar A+ hem de Hisar O+ sistemlerinin tüm unsurlarıyla TSK’ya teslim edildiğini anımsattı. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’in test atışlarını başarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Demir, ATMACA deniz füzesi ve AKYA eğitim torpidosunu ilk kez teslim ettiklerini, Makineli Tüfek PMT 7.62’nin de ilk teslimatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Demir ayrıca, Test ve Eğitim Gemisi UFUK’un hizmete girdiğini, ilk İ Sınıfı Fırkateyn olan TCG İstanbul Gemisinin denize indirildiğini, elektronik harpte yeni sistemleri devreye alındığını vurguladı. Demir, SANCAK, VURAL, ILGAR gibi çeşitli özellikte elektronik taarruz sistemlerinin artık TSK’nın kullanımında olduğunu açıkladı. Motor projelerinde de kritik bir aşamanın kaydedildiğinin altını çizen Demir, 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon olan UTKU’nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini, 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU’nun da ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Demir ayrıca, Yeni Turbojet Motoru ARAT Projesinin de başladığını kaydetti.

Türk savunma sanayiinin 2022 yılı hedefleri

2022 yılı hedeflerinden de bahseden SSB Başkanı Demir, özgün helikopter GÖKBEY’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceklerini, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET’in hangardan çıkacağını ve yer testlerinin başlayacağını kaydetti. Demir ayrıca, Mini İHA-D sistemlerinin ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA’ların ilk kez kullanıma gireceğini, kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA’nın ilk uçuşunu yapacağını söyledi. Son A400M uçağının teslimatının da yapılarak 10 uçaklık A400M filosunun tamamlanacağının altını çizen Demir, Hava - Hava Füzesi Göktuğ Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerinin ilk teslimatlarının da 2022 yılı içerisinde yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’nin ilk kez İSTANBUL Fırkateynine entegre edileceğini vurgulayan Demir, SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarının gerçekleştirileceğini, KARAOK Füzesi’nin ilk kez envantere gireceğini kaydetti. PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ilk teslimatını yapacaklarını da vurgulayan Demir, Modernize Edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA’nın da 2022 yılı içerisinde teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Demir, ayrıca yaptığı açıklamada, M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine başlanacağını, çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarının yapılacağını ifade etti. Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik sürecin 2022 yılı içerisinde başlatılacağını da kaydeden Demir, Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU’ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlanacağını, Yeni Tip Denizaltı Projesinde ikinci Denizaltıyı havuza çekeceklerini ve yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacaklarını söyledi. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunun da artık teslim edileceğini vurgulayan Demir, Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı test altyapısının da hizmete gireceğini ifade etti.

Demir ayrıca, 2022 yılının, elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını beklediklerini vurgulayarak, Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemlerin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağını, ayrıca İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesi’nin de başlatılacağını açıkladı.

“Ambargolar konusunda çok açık şekilde Türkiye’ye ambargo koyduk diyen ülke çok yok”

Devamı kameraya kapalı olarak gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan SSB Başkanı Demir, Ukrayna konusunda somut olarak adımlar atacaklarını kaydetti. Hem Ukrayna hem de Rusya ile savunma sanayii konusunda anlaşmaların olduğunu ve bu kapsamda hareket edildiğini belirten Demir, son olaylardan dolayı değil, genelde savunma sanayiinde risk analizi yaparak tek noktaya bağımlı kalmamaya çalıştıklarını vurguladı. Demir, “Riskleri hesaplayarak alternatif kaynaklar oluşturmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik ambargoların sorulması üzerine de cevap veren SSB Başkanı Demir, “Ambargolar konusunda çok açık şekilde Türkiye’ye ambargo koyduk diyen ülke çok yok. Ancak ihraç izinlerinin bekletildiğini, çok uzun bir şekilde bekletildiğini biliyoruz. Mesela Altay tankı projesinde değerlendirme sürecinde çok çok uzun süren durumlar var. Bunlar oyalama taktikleri. Yerli alternatifler konusunda adımlarımızı atıyoruz. Hiçbir zaman ‘stratejik’ konularda yabancı bağımlılığını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz” dedi.

“ATAK konusunda Pakistan’ın ciddi arzu ve istekleri var”

Pakistan’a ihraç edilecek, ATAK Helikopterleri’nde yaşanan problemin sorulması üzerine konuşan Demir, “ATAK konusunda Pakistan’ın ciddi arzu ve istekleri var. Motorun ihraç süreci uzadı, onlar da ihtiyaçlarına binaen belli bir süre bekleyebildiler. Karar değişirse de bunun müsebbibi uzayan süreç olacak. Ne Pakistan ne de Türkiye’nin bir suçu yok” açıklamasında bulundu.

“Özellikle stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi için şartlar ne olursa olsun çalışmalarımız devam edecek”

Savunma sanayii firmalarına mecburen almak zorunda oldukları ve karşı tarafın döviz istediği ürünler haricinde döviz yerine TL kullanımını önerdiklerini vurgulayan Demir, “Mecburen almak zorunda oldukları ürünü sıralamalarını ve onları döviz ile vermelerini onun haricinde TL kullanımını öneriyoruz. Yabancı ürün oranını görmek ve olduğunca yerlileştirmek üzerine çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gözümüz yabancı ürünlerin üzerinde ve hızla reaksiyon alarak o ürünün yerlileştirilmesini sağlıyoruz. Özellikle stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi için şartlar ne olursa olsun çalışmalarımız devam edecek. Bazen hızlı hareket etmek gerektiğinde de risk analizi yaparak çeşitli alternatifler de üretiyoruz. Bazı konular var ki buralarda henüz yetkinliğimiz oluşmuş değil. Örneğin jet motoru konusunda malzeme ve altyapı yetkinliğimiz konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda malzeme ve altyapı konusunda AR-GE çalışmalarımızı başlattık ve sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerimizden son zamanlarda en çok ilgi görenler SİHA’lar”

Türk savunma sanayii tarafından üretilen ürünlerin çok geniş bir ihracat yelpazesi olduğuna da dikkat çeken SSB Başkanı Demir, “Ürünlerimizden son zamanlarda en çok ilgi görenler SİHA’lar. Tabi ki zırhlı muharebe araçlarımız ve taşıyıcılarımıza da ilgi var. Hafif mühimmat ve roketlerimiz ilgi görüyor. Coğrafya olarak çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Afrika ülkelerinden çok büyük ilgi var. Uzak Doğu, Orta Asya’dan bazı ülkeler ile çalışmalarımız var. Ürünlerimizin kalitesini görüldüğü için çok sayıda ülkeden talepler de geliyor. Ukrayna ile ilişkilerimiz de var Rusya ile ilişkilerimiz de var bu ilişkilerin krizlerden etkilenmemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün çeşitli harekatlarda karşımıza çıkartılan ürünlerin muhtelif bazı ülkelerden olduğunu görebiliyoruz” diye konuştu.

“60 yılda gelinen noktaya son 10 yıldır ulaşmaya çalışıyoruz”

SSB Başkanı Demir, ayrıca ATAK helikopterlerinde kullanılan motorun ithal edilmesinin nedenini soran basın mensubuna, “Motor projelerimiz daha yeni başladı. Tarihçesi çok eski değil. Dünya bunu 60-80 yıldır üretiyor. Biz 60 yılda gelinen noktaya son 10 yıldır ulaşmaya çalışıyoruz. Malzeme altyapımızı geliştirmemiz lazım. Biz de bununla ilgili tüm altyapılarımızı hazırlıyoruz. Bu tür çalışmalar olgunlaşarak ilerler. Küçük turbo jet motorumuzu yaptık, yavaş yavaş büyüye büyüye geliyoruz. Ama 60 yıldır belli bir noktaya gelmiş ülkelere ulaşmak için 10 yıldır uğraştığımızı bilmenizi isterim” şeklinde cevap verdi.

SSB Başkanı Demir ayrıca, Rusya ile S-400’ler konusunda iki parti alım için anlaşıldığını ve bu anlaşmanın aynı şekilde devam ettiğini kaydetti.