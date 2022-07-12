Srebrenica Soykırımı’nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa’nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı "

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenica Boşnak Soykırımı’nın 27’nci yıl dönümünde Bayrampaşa’daki şehitler anıtına karanfil bıraktı. Buranın ardından kürsüde konuşma yapan Başkan Şentop, “27 yıl önce Avrupa’nın ortasında yaşanan bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı. O soykırımda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Srebrenica Boşnak Soykırımı’nın 27’inci yıl dönümünden dolayı bir anma programa düzenledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de katılımıyla, Bayrampaşa’da yaşayan yüzlerce göçmen vatandaş ellerinde Bosna Hersek ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. ‘Srebrenica Boşnak Soykırımını Unutmadık!’ yazılı pankartlarla metrelerce yol yürüyen kalabalık, Bayrampaşa Şehir Parkı’na geldi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından, Bayrampaşa Şehir Parkı’nda saat 19.00’da 8372 Srebrenica şehidi anısına dikilen anıtın açılışı öncesinde bir anma programı düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, TBMM Başkanvekili Celal Adan, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda kürsü konuşmalarının ardından Srebrenica şehitleri için dikilen anıtın açılışına geçildi. Kurdele kesiminden sonra programa katılanlar anıt önünde toplu fotoğraf çektirerek, anıta karanfil bıraktı. Anıtı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da anıtın önüne gelerek karanfil bıraktı. Daha sonra ise Türkiye Bosna Sancak Derneği’nde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

‘Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır’

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkanlarda, yaşanan tüm acılara ve adaletsizliğe rağmen, barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşam ikliminin oluşması için ülkemizin ve Bayrampaşa’mızın yapmış olduğu tüm çalışmalar takdire şayandır. 2005 yılından bu yana ‘Bereket Konvoyu’muzla gönül sofralarımızda binlerce soydaşımızı ve kardeşimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Öyle bir zulüm yaptılar ki 8372 Müslümanı parçaladılar. Aliya İzzet Begoviç’in bir sözü var. Diyor ki, ‘Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır’” dedi.

‘Türkiye, böyle hadise yaşandığı zaman Karabağ’da aldığı pozisyonu almaktan çekinmeyecektir’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Demokrasiyi, insan hayatına saygıyı, kadının masumiyetine olan saygıyı, bir helvadan bir put haline getirip istedikleri zaman yedikleri, ama kendileri olduğu zaman istedikleri zaman da uyguladıkları bir gündür 12 Temmuz 1995. Burada yaşana tek kelimeyle vahşettir, soykırımdır, insanlığın hiçe sayılmasıdır. Bundan sonra Türkiye, böyle hadise yaşandığı zaman Karabağ’da aldığı pozisyonu almaktan çekinmeyecektir” diye konuştu.

‘Avrupa’nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Dünya ve insanlık tarihinin en büyük, en alçak soykırımlarından birini bugün anıyoruz. O soykırımda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 27 yıl önce Avrupa’nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı. Bugün bu hatırlamanın bir anıtla da kalıcı hale getirilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.