Sporcular gece kayağı ile yarışmalara hazırlanıyorlar

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde öğrencilere geleceğin milli takım sporcuları hedefiyle antrenörler tarafından kayak öğretiliyor. Küçük yaşlarda eğitilmeye başlanan 80 sporcu gece kayağı ile yarışmalara hazırlanıyor.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde 1960 yılında kurulan Erzurum Kayak Kulübü tarafından profesyonel antrenörler tarafından öğrencilere kayak eğitimi veriliyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gündüz eğitime katılamayan öğrenciler gece kayağı ile yarışmalara hazırlanıyor. Türkiye’de en çok kayakçı yetiştiren kulüp olan Erzurum Kayak Kulübü yetiştirdikleri 80 sporcunun Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil etmesini hedefliyor.

Pandemiden dolayı sporculara gece kayak eğitimi verildiğini ifade eden Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, “Bu yıl Erzurum 29 Kasım’da kayak sezonunu açtı. Gündüz ve gece kayağı olmak şartıyla hem turistik amaçlı hem de sportif amaçlı Palandöken hizmet veriyor. Erzurum Kayak Kulübü olarak her yıl yaptığımız gibi hem gece eğitimleri hem de gündüz eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ama bu yıl pandemiden dolayı uzaktan eğitim ve hafta sonu yasaklarından dolayı hafta içi 5 gün olmak şartıyla ligde, uluslararası yarışmalarda, festival düzeyinde yarışan sporcularımızı Erzurum Palandöken Ejder 3200 tesislerinde hocalarımızın nezaretinde 80 sporcumuzu yarışlara hazırlamaktayız. İlk yarışımızda 12 madalya ile Erzurum Kayak Kulübü olarak Erzurum’u çok güzel temsil ettik. 6-28 yaş aralığında sporcularımız var bu akşam kayak yapanlar 6-12 yaş aralığı festival ve ileri seviyede temel eğitimden çıkan çocuklarımızı kaydırıyoruz. Ligde yarışanlarda 12-28 yaş aralığında onlara da farklı pistte farklı eğitim veriliyor” şeklinde konuştu.

Kayak eğitimi alan minik sporcular ise “Kendimizi zorlamamız gerekiyor bu kış yarışlarda büyük bir başarı almak için. Gece kayağı yapmak çok güzel bir duygu. Kaymak güzel bir duygu. Erzurum’u da temsil etmek bizim elimizde. Hedefim şampiyon olmak” diye konuştular.