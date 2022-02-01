Spor kulübünde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm-İş) Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi süreci yüzde 80 zam oranıyla sonuçlandı. Buna göre en düşük işçi maaşı 6 bin 40 lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Turizm-İş arasında süren toplu iş sözleşmesi süreci yüzde 80 zam oranıyla sonuçlandı. Buna göre en düşük işçi maaşı 6 bin 40 lira oldu. İkramiye ve sosyal haklarla birlikte ücret 8 bin 500 TL’ye çıktı. 2 yılı kapsayan ve 82 sendikalı personeli ilgilendiren sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Dev Turizm-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu arasında imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ersan Odaman ve işçiler katıldı.

"Karşılıklı anlayışla yürüyen bir çalışma"

Başkan Tunç Soyer, sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu karşılıklı anlayışla yürüyen bir çalışma oldu. Böyle olmadığı zaman ne iş barışı, ne iş huzuru kalıyor. Önemli olan tarafların birbirini anlayarak hoşgörü ve toleransla bir noktaya gelmesi. Bu noktaya gelmek çok değerli” dedi. Mustafa Yahyaoğlu da bu sözleşme ile işçilerin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, “Örgütlü toplum olmadan, işçiler örgütlü olmadan işçi-işveren ilişkilerinin demokratik bir çerçevede yürümesi mümkün değil. Sizlerin bu yöndeki anlayışınıza karşılıklı işçi ve işveren ilişkilerinde gösterdiğiniz bu olumlu tutumunuza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İzmir, Türkiye’de istisna bir yer. Burada gördüğümüz sıcaklığı Türkiye’nin birçok yerinde artık göremez olduk. İzmir’den başlayan sıcaklığın bütün Türkiye’ye yayılması lazım” diye konuştu.

Sözleşmede Halkın Bakkalı’nda kullanılmak üzere gıda kartı, risk primi ve personelin İZELMAN kreşlerinden yüzde 50 indirimle yararlanması maddeleri de yer aldı. Sözleşmeye göre bir erkek çalışan işyerinde bir kadın çalışana şiddet uyguladığında ya da taciz söz konusu olduğunda erkek çalışan ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılacak.