Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Kurak geçen kış mevsimi Manisa’da ilk kez kendisini hissettirmeye başlarken, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan kar yağışı Spil Dağı Milli Parkı’nı beyaza büründü. Milli Parkın başlangıcında 5 santimetre olan kar kalınlığa zirveye doğru 15 santimetreye kadar ulaşırken, Spil’in karla kaplandığını gören vatandaşlar kar keyfini yaşamak için milli parkın yolunu tuttu.

Manisa’da dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış sabah 05.00 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı’nda yerini kar yağışına bıraktı. 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı zirveye yaklaşıldıkça 15 santimetreye ulaşırken, aylardır kar yağmasını bekleyen vatandaşlar kar keyfini yaşadı.

Sabah kalktıklarında Spil Dağı Milli Parkı’nın karla kaplandığını gören Mısırlı Mustafa Gonem ve Türk eşi Sermin Gonem de milli parkta kar keyfini yaşadı. Uzun zamandır kar yağışını beklediklerini anlatan çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken bir yandan da kartopu oynayarak kar keyfini yaşadı.

Tatil için İstanbul’dan gelen bir vatandaş da 2 gün boyunca kar yağmasını beklediklerini ancak dönecekleri gün kar yağışının başladığını belirterek kısıtlı bir zaman da olsa kar keyfini yaşayacaklarını söyledi.

Spil Köşk Evleri İşletme Müdürü İbrahim Akkaş, bekledikleri kar yağışının sonunda başladığını anlatarak, "Çok bekledik. Kurak geçen bir kışın ardından şuan 10-15 santimetreyi bulan bir kar kalınlığı var. Hafta sonu da kar bekleniyor. İnşallah İzmir ve Manisa halkını milli parkımıza bekliyoruz. Karda mangal ve piknik yapmak isteyenleri bekleriz. Hem İzmir hem de Manisa büyükşehir belediyeleri yollarda çalışma yaparak yolların açık kalmasını sağlıyor. Burada kalmak isteyen müşterilerimizi de aşağıdan servis araçlarıyla alabiliriz. Bu konuda da elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

Spil Dağı Milli Parkında cumartesi ve pazar günleri de kar yağışının etkili olması bekleniyor.