Soyer: “Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Soyer, Kocatepe’den İzmir’e 400 kilometrelik güzergahı yürüyeceklerini ve 9 Eylül 2022 günü İzmir’ ulaşacaklarını belirterek, “Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

9 Eylül 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından düşman işgalinden kurtarılan İzmir, kurtuluşunun 100. yılını heyecanla bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100. Yıl kutlamaları için hazırladıkları kutlama programını paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tunç Soyer, kutlama programını anlattı.

Kocatepe’den İzmir’e yürünecek

Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünden yola çıkarak İzmir’in kurtuluşunun ikinci yüzyılını ‘Barışın yüzyılı’ olarak tanımladıklarını söyledi. Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kocatepe’den İzmir’e bir zafer ve anma yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuk 25 Ağustos akşamı Çakırözü Mahallesinden Kocatepe’ye doğru 14 kilometrelik bir gece yürüyüşüyle başlayacak. Kafilemiz, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşının sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Kocatepe’de düzenlenecek anma törenine katılacak. Ardından tarihi zaferin yıl dönümünde Kocatepe’den İzmir’e doğru yürüyeceğiz. Üniversiteli gençler, sporcu ve profesyonel dağcıların da yer alacağı ekibimiz, hürriyet ve bağımsızlık eşsiz bir zaferle mühürlendiği 400 kilometrelik zafer yolunu aynı atalarımızın geçtiği güzergahtan 14 günde yürüyeceğiz.”

“Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz”

9 Eylül 2022 sabahında Kordonboyu’nda düzenlenecek olan İzmir’in kurtuluşu törenlerine yetişeceklerini aktaran Soyer, “O akşam İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz. Bunu kaydedeceğiz ve bunun belgeselini yaparak gelecek kuşaklara 100. yıl hatırası olarak miras bırakacağız. Şubat 2023’te ikinci 100 yılın İktisat Kongresi’ni İzmir’de gerçekleştireceğiz. Bunlar arasında daha çok sayıda etkinliğimiz var. Şehrimizin kurtuluşunun 100. yılını en görkemli şekilde anmak, bizim İzmir’e, İzmirlilere ve aziz atalarımıza borcumuzdur” dedi.