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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp pazar yerine akın ettiler
SOSYAL MESAFE HİÇ SAYILDI PAZAR YERİNE AKIN ETTİLER
Genel 17.09.2020, 13:14
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince pazar yeri için kısıtlama getirildi.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Perşembe günleri kurulan pazar yeri için kısıtlama getirildi.
İlçe pazar yerinde alınan önlemlere rağmen vatandaşlar pazar yerine akın etti. Alınan önlemlere ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar pazar yerinden alışveriş yapabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.
Pazar yerine girmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların çoğunlukla maske kuralına uyduğu gözlendi. Pazar girişinde oluşturulan dezenfektan noktasından tek tek geçen vatandaşlar, uzun bekleme süresinde aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.
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