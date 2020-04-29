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Sosyal mesafeye ikon önlemi

GÖLBAŞI BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL MESAFE İKONLARI İLE KORONAVİRÜSTEN KORUNMADA MESAFENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

Sosyal mesafeye ikon önlemi

GÖLBAŞI BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL MESAFE İKONLARI İLE KORONAVİRÜSTEN KORUNMADA MESAFENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:21
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Sosyal mesafeye ikon önlemi

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği sosyal mesafe ikonları ile korona virüsten korunmada mesafenin önemine dikkat çekiyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Gölbaşı halkının yanında olmaya devam ediyor. Banka, bankamatik, otobüs durakları ve fırın önlerine insanları bilinçlendirmek ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda duyarlı olmaları amacıyla sosyal mesafe ikonları yerleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde virüsten bir an önce kurtulmayı amaçladıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hem dezenfektan çalışmalarımız hem de almış olduğumuz önlemler ile bugüne kadar halkımızın sağlığını korumayı amaçladık. Havaların güzelleşmesi vatandaşlarımızı yanıltmasın diye sosyal alanlara bilgilendirme ikonlarımızı yerleştirdik. Korona virüsün hayatımızdan çıkması tedbirlerimiz ve önlemlerimiz olacak. Sadece biraz daha sabır” açıklamasında bulundu.

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