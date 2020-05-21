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Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik

Özellikle ofis ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesiyle sosyal mesafe bir kat daha hayati önem taşımaya başladı. Yerli teknoloji firması belirli bir mesafenin altına inildiği takdirde kullanıcıları uyaran akıllı bileklik geliştirdi. Bileklik ile sosyal mesafe kuralı aşıldığında kullanıcıya titreşimli ve sesli uyarı yapılıyor.

Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik

Özellikle ofis ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesiyle sosyal mesafe bir kat daha hayati önem taşımaya başladı. Yerli teknoloji firması belirli bir mesafenin altına inildiği takdirde kullanıcıları uyaran akıllı bileklik geliştirdi. Bileklik ile sosyal mesafe kuralı aşıldığında kullanıcıya titreşimli ve sesli uyarı yapılıyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 15:16
2013 Okunma
Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik

Koronavirüsün olumsuz etkilerini giderebilmek adına yeni normal döneme giriliyor. Kontrollü olarak birçok işletme faaliyetlerine başlıyor. Bu dönemde sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi konular hayati önem taşıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli bir firma sosyal mesafeyi koruyan akıllı bileklik geliştirdi. Bileklik sosyal mesafe kuralı aşıldığında sesli ve titreşimli olarak kullanıcıya uyarı veriyor. Aynı zamanda bilekliği kullananlar yakınlaştığında kayıt altına alınıyor.

“Mesafe uyarıları bir sistem üzerinden raporlanıyor”

Medron Teknoloji'nin Kurucusu Eren Mert, özellikle kalabalık şirketlerde akıllı bilekliğin fayda sağladığına dikkat çekerek, “Bir şirkette çalışan personeli takip eden ve sosyal mesafeyi korumasını sağlayan bir sistem geliştirdik. Bu sistemde personelin gün içinde nerede olduğu ve kimlerle temas ettiği bilgileri kayıt ediliyor. Personel 1 buçuk metreyi ihlal ettiği zaman akıllı bileklik uyarı veriyor. Herhangi iki personel birbirlerine yaklaştığında bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Kullanıcıların kollarında olan akıllı bileklik hem sesli uyarı hem de titreşim olarak uyarı veriyor. Bütün mesafe uyarıları bir sistem üzerinden raporlanıyor. Kullanıcılar koronavirüse yakalanması durumunda kimlerle temas ettiğini ve ne kadar süreyle aynı ortamda bulunduğu bu raporlar sayesinde görülüyor.” dedi.

Farklı çalışma alanlarında kullanılabilir

Bilekliği öncelikli olarak fabrika ve üretim tesisleri için tasarladıklarını belirten Mert, farklı çalışma alanlarında da bilekliğin kullanılabileceğini ifade etti. Mert, “Biz bu sistemi ilk başta fabrika ve üretim tesisleri için tasarladık ama oteller ve kampüs alanında çalışanlar içinde uygulanabilir. Şuan birçok firmayla akıllı bileklik için iletişim halindeyiz. Firmalar bu konuda arayış içerisindeler. Bizde ürünümüzü hızlıca sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.05.2020 15:18
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