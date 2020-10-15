Sosyal medyayı sallayan buzağıların sahibi ve videoyu çeken vatandaş o anları anlattı

Kars’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde veteriner kliniğine giden 2 buzağının görüntüsü, sosyal medyada beğeni toplamıştı. Veteriner hekime giden buzağıların sahibi, videoyu çeken vatandaş ve veteriner hekim o günü anlattı.

O anları görüntüleyen Emin Türk Demirci, buzağılardan birisinin veterinerin kapısından baktığını, diğerinin de gelerek onun da veterinere baktığını belirtti.

Kars’ta iki buzağının veteriner kliniğinin önünde beklediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çokça kez paylaşılmıştı.

Kars’ın Selim ilçesinde veteriner hekimlik yapan İbrahim Özbey, buzağılarının iş yerlerinin önüne gelmesinin tesadüf olduğunu söyledi.

“O saatte ben burada değildim”

Veteriner Hekim İbrahim Özbey, “Planlanmış bir şey değildi. O güne denk gelmesi bizim için mutluluk vericiydi. O saatte ben burada değildim. Başka bir hastaya gitmiştim. Geldiğimizde o manzarayla karşılaşmamız bizi de mutlu etti” dedi.

“Aşı günleri gelmiş”

Veterinere giden buzağıların sahibi Muhsin Tarhan ise, “Hayvanlarımızın aşı günleri yaklaşmıştı. Ondan dolayı veteriner hekimi ziyarete geldiler. Hayvanla veteriner hekimin bilinç altında diyaloğunun kalmasından mı diyelim artık hayvan sevgisinden mi diyelim. Hayvanlarımız direkt veteriner hekimin kapısına gelerek dertlerini anlatmışlar. Sağ olsun veteriner hekimimiz de sabah geldi aşılarını yaptı. Halkımızın hayvan sevgisini göstermektedir” diye konuştu.

“Arkadan birisi inanmadı, o da geldi baktı”

Hayvanların veteriner hekime geldiği anların videosunu çeken ve sosyal medyada paylaşan Emin Türk Demirci ise o anları anlattı. Demirci, “Olay zaten tamamen tesadüf, hayvanların İbrahim’in kapısına gelip, ‘içeride İbrahim yok mu’ der gibi bağırmaları tamamen tesadüf, ben yan taraftaydım. Baktım bir güzel hayvan, ben de yardımcı olmak istedim, sadece o kadar. İyi anlaştık yani insanlardan çok hayvanlarla daha iyi iletişim kurabildik. Ben kibarca söyledim. Arkadan birisi inanmadı. O da geldi baktı. Ondan sonra karar verdiler ’yoktur’ dediler. Çıktı gittiler. Zaten çok sık çarşının ortasında hayvanlar yok. Muhtarın hayvanları, ben de görünce bunlar ne güzel hayvanlar deyip, izledim, direkt veterinere gelmesi de ilgimi çekti. Ben de hemen telefonu çıkarıp videoları çekip attım” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kars-Iğdır-Ardahan Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül de, hayvancılığın bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve bölgede hayvan sevgisinin yüksek olduğunu, bundan dolayı buzağıların veteriner hekime gelmiş olduklarını kaydetti.