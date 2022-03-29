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Sosyal Medyada Bu ‘İnsanları’ Görürseniz İki Kez Düşünmeniz Gerek!

Instagram, Twitter ya da LinkedIn’de dolaşırken tanımadığınız birinden mesaj ya da takip isteği aldınız mı ? O insanın var olmadığını düşünür müsünüz ? İşte bu yabancıların ne olduğu haberimizde...

Genel 29.03.2022, 10:53 29.03.2022, 11:11
Sosyal Medyada Bu ‘İnsanları’ Görürseniz İki Kez Düşünmeniz Gerek!

Gerçek kişilere, yapay zeka destekli görsel işleme yoluyla hiç söylemedikleri şeyleri söyletmenin mümkün olduğu bir çağdayız. Ancak dikkatli bakınca bu tip videoların gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. Nitekim fotoğraflar, hele ki gerçekte hiç var olmamış insanlara ait fotoğrafların yarattığı tehlike büyüyor.

Her tıkladığınızda size aslında hiç var olmayan bir insanın fotoğrafını gösteren bu internet sitesi, aslında görsel işlem yapay zekalarını eğitmek için kullanılıyor.  Peki bu sahte fotoğrafların kullanıldığı LinkedIn profillerinin tanesi ayda 300 dolar desek?

Aşağıdaki kadının adı Keenan Ramsey. LinkedIn profiline göre kendisi bir yazılım şirketinde satış uzmanı olarak çalışıyor. CNN’i ve Amazon’u takip ediyor.

Ancak kendisi gerçek değil. Profilde çalıştığı söylenen şirket RingCentral’ın resmi kayıtlarında “Keenan Ramsey” adında hiçbir çalışan yok. Mezun olduğu yazan New York Üniversitesi’nin kayıtlarında bu isimde bir öğrenci ya da mezun yok.

Profil resmine daha yakından bakınca işler enteresan bir hale almaya başlıyor


 

Standford Üniversitesi’nden bilim insanları, aslında hiç olmayan Keenan Ramsey gibi 1000’den fazla sahte profil, bu profiller bağlı olduğu 70’ten fazla gerçel şirket tespit ettiler. Peki neden böyle bir şey var?

 

Bir analiz programı kullanan araştırmacılar, bu sayede ilgili profilleri tespit ederek hepsinin aslında “pazarlama” aracı olarak kullanıldığını ortaya koydular. LinkedIn’de tespit edilen bu profiller, seçilen gönderileri beğeniyor, paylaşımlarda bulunuyor ve istenen şirketin ya da kişinin etkileşimini artırıyor (Bu profilleri Twitter'daki botlarla karıştırmayın).

Araştırmayı haberleştiren NPR editörü Shannan Bond, sahte insan Keenan Ramsey’in sözde çalıştığı şirkete de ulaşmış. Bond’a göre şirket uzaktan çalışma modeline sahip ve dışarıdan pazarlama personelleriyle çalışıyor, ancak bu tip durumlara şirket politikası gereği izin vermiyorlar. 

Hiç olmayan insan görüntülerinin olduğu sahte profilleri, bu profillerle yaratılan yapay etkileşimi satan şirketler var. Sadece bir sahte profil başına 300 dolar!


Yukarıdaki şirket, hazırladığı aşırı gerçekçi ama sahte profille LinkedIn kullanıcıları için oldukça önemli olan detayları paket haline getirmiş. Eğer günde 200 kişiyi eklemek istiyorsanız aylık 700 dolar ücret vermeniz gerekiyor. Yayın politikamız gereği bu tip aracı şirketlerin bilgilerini paylaşmıyoruz.

Instagram’da 10 bin takipçinin 100 TL’ye satıldığı merdiven altı sosyal medya etkileşim pazarında sadece bir LinkedIn profiline 300, hatta 700 dolar değer biçilmesinin ardında da mantıklı sebepler var

Bot hesapların sahte oldukları hemen anlaşılırken bu hesapların sahte olduğunu anlamak, isimleri sadece beğeniler listesinde gören sıradan kullanıcılar için oldukça zor. Ayrıca LinkedIn’in “profile bakanları gösterme” özelliği, çoğu kullanıcının gelen bağlantı isteğini gönderen profile bakmadan kabul etmesine neden oluyor. Hal böyle olunca o sahte fotoğraflı sahte profiller, sahte olduğu anlaşılmayacak şekilde küçük bir ikon halinde görülüyor.

Elbette sahte profillerin hangi şirket tarafından üretildiği %100 tespit edilemiyor. LinkedIn bu profilleri tespit ettikçe kapatıyor. Yine de başta iş amaçlı olmak üzere tüm mecralarda bu tip durumlarla karşılaşmamak için bilinçli olmakta yarar var.

Kaynak: webtekno

#Sosyal medya #insan #sahte #profil
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