Sosyal medyada başlayıp, Şişli’de biten tartışmanın ardından siber güvenlik uzmanı uyardı: “Sosyal medyada konum bilgisi paylaşmayın”

Şişli’de B.A. isimli gencin sosyal medyada küfür ettiği iddiasıyla 5 şahıs tarafından darp edilmesinin ardından Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan uyardı. Demircan, sosyal medyada kişisel verilerin ve konum bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

Şişli’de B.A. isimli genç, sosyal medya üzerinden küfür ettiği iddiasıyla 5 şahıs tarafından önce kovalanıp, sonra da arkasından ateş açılmıştı. Yaşanan olayda B.A. isimli genç, daha sonra akaryakıt istasyonuna sığınmış ve genci kovalayan şahıslar marketin içerisinde feci şekilde genci dövüp zorla araca bindirdikten sonra da yol kenarına atmıştı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demircan, “Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken lokasyon bilgisi paylaşmamak gerekiyor” dedi.

Sosyal medyadaki insanların gerçek ortamda nasıl bulunacağıyla ilgili bilgiler veren Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “İnternet ortamında aradığımız kişiyi bulmanın iki farklı yolu var. Bir tanesi gerçekten ciddi profesyonellik gerektiriyor. Çünkü insanlar herhangi bir şekilde farklı internet sayfalarına kayıtlar yaptırabiliyorlar. Bu alışveriş sitesi olabilir, piyasaya yeni çıkmış sosyal medya platformu olabilir. Birçok site olabilir ve biz buralara kontrolsüzce bilgilerimizi verebiliyoruz. Bunlar da zaman içerisinde hacklenebiliyor. Hacklendiği zaman adınız, soyadınız, eğer verdiyseniz kimlik numaranız, mail adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgilerinizin tamamı datanın içerisine kopyalanıp derin internette satılmaya başlıyor. Bir süre satıldıktan sonra artık müşteri bulamayınca bunlar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanıyor, ki burada aradığınız kişinin sadece adını, soyadını özel olarak tasarlanmış bir sitenin içerisinde yazmanız bile o kişiyle alakalı her türlü kişisel veriye, adres bilgisi de dahil ulaşmanızı sağlayabiliyor. Yani biz maalesef kontrolsüzce bilgilerimizi hiç kullanmayacağımız ya da bir kerelik kullanacağımız sitelere verdiğimizde ve bu siteler hacklendiğinde bütün verilerimizin çalınıp kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor” dedi.

“İnternette olabildiğince az veri paylaşıyor olmamız gerekiyor”

Sosyal medyada çok fazla kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğine değinen Demircan, “Eğer internet ortamında biri sizi aramak istiyorsa sosyal medyayla alakalı yapacağı küçük bir aramada sizin her türlü verinize geçmiş profillerinizden ulaşabilir. Siz orada fotoğrafınızı paylaşmış olabilirsiniz, fotoğrafla birlikte konum bilgisi paylaşmış olabilirsiniz ve bunların tamamını herkese açık bir şekilde yapmış olabilirsiniz. Herkesin erişebileceği, anonim bir şekilde yapmış olabilirsiniz. Aradığınız kişinin Twitter, Facebook ya da herhangi bir sosyal medya hesabı, cep telefonu, adı, soyadı, küçücük bir ipucunu dahi bu programların içine yazdığınızda o kişiyle alakalı dünya üzerinde var olan anonim olarak paylaşılmış her veri karşımıza çıkabiliyor. Bugün birileri internet üzerinden birilerini arıyorsa kullandıkları uygulamalar bu oluyor ve bu bizim internette kontrolsüzce bıraktığımız tüm izleri kontrol edip onunla alakalı mantıklı bir rapor çıkartıp daha sonra da bu kişi burada ikamet etmektedir, telefon numarası budur gibi verileri maalesef bize verebiliyor. Bu anlamda internette olabildiğince az veri paylaşıyor olmamız gerekiyor. Kullanmadığımız sosyal medya hesaplarımızı kesinlikle kapatmalıyız. Birçok sosyal medya platformu, kilitleme özelliği getirdi. Sosyal medya hesaplarımızı kilitleyebiliriz. Böylelikle herkese açık yaptığımız paylaşımlar da kapalı olacaktır. Sosyal medyada paylaştığımız veriler toplamda mantıksal daha büyük veri oluşturuyorsa tehlike bu noktada başlıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fotoğraflarla alakalı özellikle lokasyon bilgisinin kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Lokasyon bilgileri paylaşıldığında olduğunuz yerle alakalı çok ciddi veri paylaşabiliyorsunuz” açıklamasında bulundu.