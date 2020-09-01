Sosyal medya yasasına itiraz edenlere IQ testi önerisi

YSA Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sedat Aydın, sosyal medya yasasına itiraz edenleri anlayamadığını belirterek, “Maddeleri defalarca okudum ve muhalif davranmak için kendimi zorladım ama bunu başaramadım. Gerçekten de bir akıl tutulması yaşıyor olmalı buna itiraz edenler. ‘Hakaret etmek yasak‘ ifadesine ancak hakaret etmek için hesap açanlar itiraz edebilir" dedi.

Sosyal medya yasasını değerlendiren YSA Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sedat Aydın, 12 maddeden oluşan yasaya itiraz edenleri anlayamadığını söyledi. Aydın, “Maddeleri defalarca okudum ve muhalif davranmak için kendimi zorladım ama bunu başaramadım. Gerçekten de bir akıl tutulması yaşıyor olmalı buna itiraz edenler. ‘Hakaret etmek yasak‘ ifadesine ancak hakaret etmek için hesap açanlar itiraz edebilir. Evet, ‘yasak’ iyi bir şey değildir ve yasaklar özgürlüğü kısıtlayan şeylerdir ancak toptancı bir yaklaşımla bu yukarıdaki cümlem değerlendirildiğinde bazı yasakların yasallaşmasının özgürlük için bir mecburiyet olduğu konusu, sağduyulu bir bakışla ya da üst akılın kabulüyle onaylanacaktır. Kabul etsek de etmesek de ‘sosyal medya’ artık 1. kuvvettir ve bu uzunca bir süre de değişmeyecektir. Öyleyse ‘temiz bir sosyal medya’ için önayak olanlar, eleştirilmek yerine alkışlanmalıdır. Şaka değil, buna karşı çıkanların IQ problemi yaşadığına yürekten inanıyorum” dedi.

Aydın, “Biri çıksa ve ‘yasaklara karşıyım bütün yasaklar kaldırılsın’ dese kendini özgürlükçü sanan bazı kimseler bu kişiyi alkışlamak isteyecektirler. Oysa adam öldürmek de bir yasaktır ve bunun kaldırılması toplumsal bir infialdir. Yani bir insanı öldürmekle o aynı insana iftira etmek bence aynı şeydir, hatta bazen bu iftiralar o tarz mağdurları ailesinin nezdinde öldürmekten de beter hale getirebiliyor. Amacım iktidarı övmek falan değil. Ben toptancılığa karşıyım” ifadesini kullandı.

Bazen kanunların yapamadığını sosyal vicdan, sosyal medya aracılığıyla yapabildiğini belirten Aydın, bunun en yakın örneğinin ise Mahmut Orhan’ın tutuklanması olduğunu bildirdi. Aydın, “Her yerde bir mobese kamerası yok ama her cepte bir Twitter uygulaması muhakkak var. Ne yazık ki Mahmut Orhanlar bitmeyecek ama bir gün biterse emin olun bunu yasalar değil sosyal vicdanın dokunduğu sosyal medya başaracak” dedi.