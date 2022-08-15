Sosyal konuttaki tecrübesini Türkiye’ye taşıyacak

Kanada’daki yarım asırlık tecrübesini ve Sosyal Konut Projeleri alanındaki birikimlerini Türkiye’ye taşıyan Kanada merkezli Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, yakın süreçte bu projelerin Türkiye ayağında da start vereceklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak takdim ettiği Sosyal Konut Projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Sosyal Konut Projelerinin öneminin her geçen gün artarak devam ettiğinin altını çizdi. Korona virüsle birlikte dünyada ekonomik daralmaların yaşandığını hatırlatan Mert, “Ülkelerin Merkez Bankalarının faiz artışlarıyla beraber girdi maliyetlerinde hissedilir bir artış yaşandı. Maliyet artışlarının alım gücünde önemli bir düşüş yaşatması özellikle dar gelirli aileler ile gençleri geçim sıkıntısı ile karşı karşıya bırakmıştır. Temel geçim kalemleri olan beslenmek ve barınma tüm dünyada bir sorun oluştururken buna karşın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler alternatif çözümler üretmek için çalışma içerisine girdiler” dedi.

"Kanada 20 milyar dolar bütçe ayırdı"

Gelişmiş ülkelerin başında gelen Kanada’da Sosyal Konut Projelerinin varlığına işaret eden Mert, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kanada barınma sorunu yaşayan dar gelirli aileler ile gençler için ‘Affordable Housing’ yani Sosyal Konut Projelerini hayata geçirdi. 2022 yılı için Kanada Hükümeti açıkladığı pakette 20 milyar dolarlık bir bütçe ayırarak Sosyal Konut Projelerini ülkenin dört bir yanında hayata geçirilmesi için çalışmalarını başlattı. 2025-2026 sonuna kadar toplamda 220 bin konutun tamamlanması hedeflenmektedir.”

Kanada’da yaptıklarımızı Türkiye’ye de kazandırmak istiyoruz"

Sosyal Konut Projelerinin bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Mert, Kanada’da başladıkları Sosyal Konut Projelerinin benzerlerini Türkiye’ye de kazandırmak istediklerini söyledi. Türkiye’de yapmak istedikleri Sosyal Konut Projelerini geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştıklarının altını çizen Mert, “Kanada’daki sosyal konut projelerindeki deneyimlerimizi Türkiye’ye aktarmak için çalışmalarımızı tamamladık. Yakın zamanda bu projelerin Türkiye ayağında start vereceğiz. Bu tarz önemli projelerin hayata geçmesinde şirketlerin de önemli katkı sunması gerekir. Çünkü sosyal konut projeleri aynı zamanda sosyal sorumluluğu da içinde barındırır. Bu nedenle devletten ziyade şirketlerin de bu alanda yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece Kanada’da değil, dünyanın her tarafında bu tarz projeler uygulanmaktadır. Yakın gelecekte yaşanabilecek ekonomik sıkıntılara karşı insanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacına cevap vermeliyiz” dedi.